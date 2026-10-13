El Athletic Club W – Valencia W se juega el sábado 17 de octubre a las 16:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN 4.

Partido: Athletic Club W – Valencia W

Athletic Club W – Valencia W Competición: Liga F, jornada 7

Liga F, jornada 7 Fecha: sábado 17 de octubre

sábado 17 de octubre Hora: 16:30 (hora peninsular)

16:30 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN 4

DAZN 4 Estadio: Lezama Facilities (Lezama)

El partido entre el Athletic Club W y el Valencia W se disputará en las instalaciones de Lezama, correspondiente a la jornada 7 de la Liga F. El Athletic Club W llega en una posición favorable, ocupando el 5º lugar con 11 puntos tras 6 partidos, habiendo anotado 11 goles y recibido 8. En sus últimos 5 encuentros, el equipo ha logrado 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Por su parte, el Valencia W se encuentra en una situación complicada, en el 16º puesto sin puntos, con 4 goles a favor y 13 en contra, habiendo perdido sus últimos 5 partidos.

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Así llegan los equipos

Athletic Club W: 5º con 11 puntos en 6 partidos (11 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: E-V-D-E-V)

Valencia W: 16º con 0 puntos en 6 partidos (4 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 0 empates y 5 derrotas (resultados: D-D-D-D-D)

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