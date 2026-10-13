El FC Levante Badalona W – Granad. Tenerife W se juega el sábado 17 de octubre a las 12:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: FC Levante Badalona W – Granad. Tenerife W

FC Levante Badalona W – Granad. Tenerife W Competición: Liga F, jornada 7

Liga F, jornada 7 Fecha: sábado 17 de octubre

sábado 17 de octubre Hora: 12:00 (hora peninsular)

12:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadi Municipal de Badalona (Badalona)

El FC Levante Badalona W y el Granad. Tenerife W se enfrentarán en la jornada 7 de la Liga F en el Estadi Municipal de Badalona. Ambos equipos ocupan la 8ª y 9ª posición, respectivamente, con 8 puntos tras 6 partidos disputados. El Levante Badalona ha anotado 9 goles y ha recibido 8, mientras que el Granad. Tenerife cuenta con 6 goles a favor y 11 en contra. En sus últimos 5 encuentros, el Levante ha logrado 2 victorias, 2 empates y 1 derrota, mientras que el Granad. Tenerife también ha conseguido 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

FC Levante Badalona W: 8º con 8 puntos en 6 partidos (9 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: E-D-E-V-V)

Granad. Tenerife W: 9º con 8 puntos en 6 partidos (6 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: V-V-D-E-E)

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