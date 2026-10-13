El Real Madrid W – Espanyol W se juega el sábado 17 de octubre a las 20:30 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.
- Partido: Real Madrid W – Espanyol W
- Competición: Liga F, jornada 7
- Fecha: sábado 17 de octubre
- Hora: 20:30 (hora peninsular)
- Canal de TV: Pendiente de confirmar
El Real Madrid W se enfrenta al Espanyol W en la jornada 7 de la Liga F. Las madridistas ocupan la 3ª posición con 13 puntos tras 6 partidos, habiendo anotado 13 goles y recibido la misma cantidad. En sus últimos 5 encuentros, han logrado 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Por su parte, el Espanyol W se sitúa en la 7ª posición con 8 puntos, con 9 goles a favor y 6 en contra. En sus últimos 5 partidos, el equipo ha conseguido 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Ambos equipos buscarán sumar puntos en este importante duelo.
Así llegan los equipos
- Real Madrid W: 3º con 13 puntos en 6 partidos (13 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: D-V-V-V-E)
- Espanyol W: 7º con 8 puntos en 6 partidos (9 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: V-E-V-E-D)
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