El Edf Logrono W – Granada se juega el sábado 17 de octubre a las 12:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.
- Partido: Edf Logrono W – Granada
- Competición: Liga F, jornada 7
- Fecha: sábado 17 de octubre
- Hora: 12:00 (hora peninsular)
- Canal de TV: Pendiente de confirmar
- Estadio: Estadio Las Gaunas
El Edf Logroño W se enfrenta al Granada en la jornada 7 de la Liga F en el Estadio Las Gaunas. El equipo local ocupa la 12ª posición con 6 puntos tras 6 partidos, habiendo anotado 5 goles y recibido 7. En sus últimos 5 encuentros, el Edf Logroño W ha logrado 1 victoria y 4 derrotas. Por su parte, el Granada se sitúa en la 11ª posición con 7 puntos, también en 6 partidos, con 5 goles a favor y 9 en contra. En sus últimos 5 partidos, el Granada ha conseguido 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.
Así llegan los equipos
- Edf Logrono W: 12º con 6 puntos en 6 partidos (5 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 0 empates y 4 derrotas (resultados: D-D-D-V-D)
- Granada: 11º con 7 puntos en 6 partidos (5 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: E-V-D-D-V)
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