Julia MM Salmeán es una creadora de contenido y madre de dos hijos que acumula cientos de miles de seguidores en redes sociales gracias a sus publicaciones sobre moda, familia, viajes y su vida cotidiana.

Pareja del periodista deportivo Edu Aguirre desde hace años, Salmeán ha ganado una notable notoriedad mediática debido a su estrecho vínculo con Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Su amistad con la empresaria, que nació a través de la relación entre sus parejas, la ha llevado a formar parte de su grupo más cercano de amigas y a aparecer en la docuserie Soy Georgina, manteniendo al mismo tiempo un perfil reservado y alejado de las polémicas habituales del sector digital.

Julia MM Salmeán lleva años integrada en uno de los círculos más populares del ámbito deportivo y del entretenimiento en España. Creadora de contenido, madre de dos hijos y pareja del periodista deportivo Edu Aguirre, colaborador de El Chiringuito de Jugones y comunicador de Movistar Plus+, Salmeán ha logrado consolidar una comunidad de cientos de miles de seguidores en sus plataformas digitales compartiendo contenido centrado en la moda, la maternidad, los viajes y su día a día familiar, caracterizándose por una marcada discreción sobre su vida privada.

La relación sentimental que mantiene desde hace años con Edu Aguirre forma una parte central de su faceta pública. Junto al periodista ha formado una familia de la que nacieron sus dos hijos, Pelayo y Eduardo, a quien llaman cariñosamente «Dudu». Esta unión la ha situado en el foco de los medios de comunicación, aunque Salmeán ha optado por mantener una presencia constante pero alejada de los conflictos habituales en el entorno de las celebridades de internet.

La visibilidad de Julia MM Salmeán también se encuentra estrechamente ligada a su profunda amistad con la empresaria e influencer Georgina Rodríguez y con el futbolista Cristiano Ronaldo. El origen de este vínculo responde a la estrecha relación entre sus respectivas parejas, ya que Edu Aguirre es uno de los mejores amigos del jugador portugués desde la etapa en la que este militaba en el Real Madrid. Con el tiempo, la cercanía entre los dos hombres propició una unión equivalente entre ambas familias.

A lo largo de los años, Julia y Georgina han compartido vacaciones, viajes, eventos privados y diversas celebraciones familiares. Muestra de la solidez de esta relación fue el gesto de Georgina Rodríguez en el año 2020, cuando organizó personalmente la fiesta de revelación del sexo del primer hijo de Julia MM Salmeán y Edu Aguirre. Además, la complicidad entre ambas quedó expuesta públicamente con la participación de Salmeán en la docuserie de Netflix Soy Georgina, donde figura como integrante de «las queridas», el grupo de amigas de máxima confianza de la modelo e influencer.

De este modo, tanto Julia MM Salmeán como Edu Aguirre continúan acompañando con frecuencia a la pareja formada por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez durante su tiempo libre, consolidando una amistad que ha perdurado a lo largo del tiempo y que sitúa a la creadora de contenido como uno de los perfiles más observados del entorno del deportista portugués.