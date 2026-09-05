Acércate al extremo del tallo: si el melón huele dulce en esa zona y pesa para su tamaño, probablemente está maduro; y si la sandía suena resonante al golpearla, suele ser jugosa.

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Melón: señales claras de madurez

El melón puede parecer listo por fuera y no estarlo por dentro, así que combina varias comprobaciones antes de comprar.

1) Piel y aspecto: mejor homogéneo

Busca una corteza uniforme, sin hundimientos ni grietas profundas. En las variedades con “red” (corteza reticulada), esa red se aprecia más marcada cuando el fruto está bien desarrollado.

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2) Peso y consistencia: que se note la fruta

Al levantarlo, debe sentirse denso respecto a su tamaño; un melón muy ligero suele tener menos pulpa jugosa. Aprieta suavemente: la piel ha de ceder solo un poco, no presentar zonas blandas ni golpes que indiquen daños internos.

3) Olfato: la pista más fiable

Huele la zona del tallo (zona del aroma). Un aroma dulce y agradable indica madurez; si apenas huele o huele “verde”, falta maduración.

4) El tacto: firmeza, sin dureza excesiva

La pulpa madura cede ligeramente; una fruta excesivamente dura puede no haber terminado de madurar y una demasiado blanda puede estar pasada o dañada.

Sandía: cómo acertar con el golpe de sonido

Además del aspecto y el peso, el oído aporta una señal rápida y práctica.

1) La “base” debe estar bien señalada

Observa la parte de apoyo: una mancha más cremosa o amarillenta (según variedad) suele indicar que la sandía maduró en la planta. Evita bases húmedas o hundidas.

2) Corteza: aspecto sano y patrones definidos

La piel debe estar íntegra, sin golpes importantes; el brillo por sí solo no prueba nada, lo relevante es que la corteza no presente daños.

3) Sonido al golpear: más “resonante” suele ser mejor

Con la sandía limpia y sin golpes visibles, da un golpecito con los nudillos. Un sonido profundo o resonante suele corresponder con pulpa jugosa; un sonido apagado puede indicar exceso de madurez o textura flácida.

4) Tamaño y peso: jugosa, no aguada

Como en el melón, una sandía que pesa para su tamaño suele ser más jugosa; si se siente ligera, puede haber perdido agua o pulpa.

Trucos extra para evitar sorpresas

Pide corte de comprobación si el establecimiento lo ofrece: ver el color de la pulpa y las semillas ayuda a confirmar el punto.

si el establecimiento lo ofrece: ver el color de la pulpa y las semillas ayuda a confirmar el punto. Revisa el rastro : zonas con humedad, mal olor o corteza dañada son señales de rechazo.

: zonas con humedad, mal olor o corteza dañada son señales de rechazo. Conserva con cuidado : una vez cortada, guarda la sandía o el melón en recipiente hermético y en frío para mantener su frescura.

: una vez cortada, guarda la sandía o el melón en recipiente hermético y en frío para mantener su frescura. Consume pronto si la fruta ya está muy madura: así evitarás pérdida de textura y sabor.

Cómo saber que estás acertando al servirla

Un melón en su punto tiene pulpa aromática y dulce, sin partes fibrosas; la sandía madura presenta pulpa jugosa y de color uniforme.

Si la fruta resulta algo verde o firme, recurre a batidos, macedonias o recetas en las que el dulzor se complemente con otros ingredientes.

Resumen rápido

Melón : buen aroma en la zona del tallo, piel sana, peso adecuado y ligera flexibilidad sin blanduras.

: buen aroma en la zona del tallo, piel sana, peso adecuado y ligera flexibilidad sin blanduras. Sandía: base marcada, corteza íntegra, sonido resonante y peso acorde al tamaño.

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