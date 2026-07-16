El abuso de los puntos de recarga públicos como estacionamiento gratuito indefinido empuja a Bruselas y a otros países europeos a aplicar penalizaciones económicas para garantizar la rotación de los vehículos

La transición hacia la movilidad eléctrica ha introducido nuevas dinámicas en las vías públicas y, con ellas, ciertas conductas que comprometen la eficacia de las infraestructuras de transporte. Uno de los comportamientos más criticados en el ámbito de la circulación urbana es la utilización de los puntos de recarga públicos como plazas de aparcamiento gratuito por tiempo indefinido, obstaculizando el acceso de otros usuarios a un servicio esencial para completar sus trayectos programados. Ante la alta demanda diaria y una infraestructura todavía limitada para absorber el crecimiento del parque móvil, diferentes administraciones de la Unión Europea y operadores privados han comenzado a aplicar medidas disuasorias y sanciones económicas severas con el objetivo de fomentar una rotación constante.

La regulación diurna en la Región de Bruselas-Capital

La Región de Bruselas-Capital ha sido la última administración europea en aprobar una ordenanza estricta para atajar el estacionamiento abusivo en sus terminales públicas, una normativa que entrará en vigor el próximo uno de octubre de 2026. El nuevo plan del gobierno belga prohíbe que cualquier vehículo de propulsión eléctrica permanezca conectado a un punto de recarga público durante más de seis horas consecutivas.

Esta limitación temporal se aplicará de manera estricta durante la franja diurna, que comprende desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche. Los usuarios que excedan este límite de cortesía se enfrentarán a una penalización de 0,6 euros por minuto transcurrido, lo que se traduce en un recargo de 3,60 euros por cada hora de exceso, sancionando así la inactividad del vehículo una vez completado el suministro de energía.

Alemania y Países Bajos: los modelos pioneros en tasas de bloqueo

La estrategia adoptada por Bruselas cuenta con precedentes consolidados en otros países de la Unión Europea. Alemania destaca como la nación pionera en la persecución de esta picaresca a través de la implantación de la denominada tasa de bloqueo o Blockiergebühr. En el territorio germano, tanto los municipios como las redes de carga aplican límites de tiempo muy restrictivos. El tiempo máximo de conexión permitido se sitúa en cuatro horas para los puntos de corriente alterna de baja velocidad, mientras que en las estaciones de carga rápida el límite se reduce a cuarenta y cinco minutos.

Una vez sobrepasados estos intervalos, el conductor debe hacer frente a un recargo que suele rondar los diez céntimos por cada minuto. No obstante, la normativa alemana contempla la exención de estas tarifas de bloqueo durante el horario nocturno con el fin de no penalizar a los residentes que cargan sus vehículos mientras duermen.

Por su parte, Países Bajos, país que cuenta con una de las infraestructuras de recarga más densas del continente, combate con firmeza los denominados «cargadores ventosa». Sus operadores de red aplican recargos adicionales de cinco céntimos por minuto una vez transcurridas las primeras cinco o seis horas de conexión. Esta medida ha acreditado una de las mayores eficacias a la hora de liberar los espacios de carga diurnos y facilitar el abastecimiento de emergencia de otros usuarios.

El escenario de las sanciones en las carreteras españolas

En España, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial tipifica y castiga con sanciones de 200 euros el bloqueo de los carriles o plazas reservadas para los puntos de recarga. Esta infracción, cuya gravedad económica se equipara a la de aparcar en plazas destinadas a personas con movilidad reducida, penaliza tanto a los coches de combustión que estacionan en estos espacios como a los vehículos eléctricos que ocupan la plaza sin estar conectados al suministro.

Sin embargo, persiste un vacío regulatorio cuando el vehículo eléctrico sí está físicamente enchufado pero ya ha finalizado su ciclo de carga. Ciudades como Madrid o Barcelona intentan corregir esta anomalía mediante la imposición de multas de carácter local que ascienden a los 90 euros, aunque la efectividad de la sanción está supeditada a que un agente de la autoridad verifique de forma presencial el estado de inactividad en el poste de carga.

A este condicionante se suma una dificultad técnica operativa: la retirada del vehículo infractor mediante la grúa municipal es prácticamente inviable en la actualidad debido a que, al iniciarse el proceso de carga, el conector activa un bloqueo electromecánico que impide la extracción física del cable sin causar daños estructurales graves en la toma de corriente del automóvil.

La respuesta de las redes de carga privadas

Ante la lentitud de los procesos administrativos y la ausencia de una automatización pública para detectar estas infracciones, las empresas operadoras del sector privado han tomado la iniciativa aplicando sus propios recargos por inactividad. Compañías con infraestructura internacional como Tesla aplican de manera rigurosa recargos por inactividad que pueden ascender a un euro por minuto si la estación de carga rápida se encuentra al completo de su capacidad.

De igual modo, otros operadores con una fuerte implantación en el mercado español, como es el caso de Iberdrola, Wenea o Power Dot, han integrado sistemas de control de tiempo en sus postes de carga rápida, facturando tarifas adicionales por minuto una vez que el vehículo ha sobrepasado el límite de uso razonable. Las autoridades de tráfico y los expertos del sector insisten en que estas medidas no solo persiguen un fin recaudatorio, sino que pretenden concienciar a los conductores de que un cargador público no constituye una plaza de aparcamiento convencional y de que la rotación eficiente es indispensable para garantizar el éxito de la movilidad sostenible.