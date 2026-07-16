La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una alerta ante la previsión de precipitaciones intensas, acompañadas de tormentas y granizo, que afectarán principalmente al cuadrante noroeste peninsular en pleno mes de julio, mientras gran parte del país continúa bajo la influencia de altas temperaturas de hasta 40 grados.

Cambio de tendencia meteorológica en el noroeste peninsular

El tiempo estable que ha predominado en las últimas jornadas registrará un cambio significativo en diversos puntos de la geografía española. La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido sobre la llegada de un giro en la tendencia atmosférica que romperá la marcada estabilidad en determinadas zonas, dando paso a fenómenos tormentosos de notable intensidad.

A pesar de que se mantendrá la estabilidad generalizada en la mayor parte del territorio nacional con cielos poco nubosos o despejados, el tercio noroeste se prepara para un escenario de inestabilidad. En Galicia y el área cantábrica se esperan cielos cubiertos desde primeras horas, evolucionando hacia un empeoramiento generalizado por la tarde.

Tormentas intensas y acumulación de precipitaciones

El desarrollo de nubosidad de evolución durante la tarde propiciará chubascos fuertes o muy fuertes. Según las previsiones oficiales de la AEMET, se prevén acumulaciones de agua que pueden superar los 30 litros por metro cuadrado en unos minutos. Estas precipitaciones de carácter repentino vendrán acompañadas de tormentas eléctricas y, de manera ocasional, de granizo.

Las zonas que se verán más afectadas por este frente de inestabilidad son:

El este de Galicia

Asturias

Cantabria

El noroeste de Castilla y León

Asimismo, el organismo meteorológico contempla la probabilidad de tormentas en la cordillera de los Pirineos y en zonas del interior de la provincia de Valencia. En el litoral de la región cantábrica, el alto Ebro y el interior gallego también se prevé la aparición de brumas matinales.

Contraste térmico: calor extremo en el este y sur de la Península

De forma paralela a las tormentas del noroeste, el resto de España continuará experimentando temperaturas significativamente altas. La presencia de calima se hará notar en el tercio oriental de la Península, en el archipiélago balear y en las islas orientales de Canarias.

Las temperaturas máximas sufrirán un descenso en el nordeste peninsular, Galicia y, de manera notable, con caídas de más de 6 grados, en el alto Ebro y Valencia. No obstante, los termómetros continuarán registrando valores muy elevados en el resto de las regiones:

Se superarán los 35 grados en el nordeste, Andalucía y el cuadrante sureste.

Se alcanzarán valores de entre 38 y 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Ebro, Murcia, Mallorca y las depresiones del sur y de Lleida.

Las noches mantendrán un carácter caluroso, con temperaturas mínimas por encima de los 20 a 25 grados en Baleares, las depresiones del este peninsular y el litoral mediterráneo.

En el plano eólico, se prevé viento de componente norte en el Cantábrico y de componente oeste en el resto del territorio, con un aumento de la intensidad por la tarde en el centro-este y riesgo de rachas muy fuertes en la zona de los Pirineos. El archipiélago canario registrará el viento de alisio con intervalos de fuerte intensidad en las zonas expuestas, mientras que en el Estrecho y Andalucía oriental soplará poniente moderado.