El joven meteorólogo apoya sus previsiones en los métodos tradicionales y coincide con los avisos de la AEMET por temperaturas significativamente altas y fuertes tormentas en el norte

La estabilidad meteorológica y las altas temperaturas continuarán marcando la pauta climática en gran parte de España durante las próximas jornadas. Según las previsiones basadas en el método tradicional de las cabañuelas de Jorge Rey, el periodo de mayor intensidad en cuanto al calor está por registrarse en los días venideros. Esta previsión coincide en diversos puntos con los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que mantiene activadas las alertas por valores térmicos significativamente elevados en el tercio este, Baleares y Andalucía, al tiempo que advierte del riesgo de tormentas fuertes en el cuadrante noroeste de la Península.

La previsión de las cabañuelas ante la recta final de julio

El análisis de las cabañuelas apunta a que la recta final del mes de julio estará definida por una sucesión de episodios de altas temperaturas, con varias olas de calor consecutivas o en proceso de desarrollo. Jorge Rey ha señalado la necesidad de no bajar la guardia y de prepararse ante la persistencia de estas condiciones atmosféricas extremas, que podrían activar gran parte de los avisos meteorológicos en el territorio nacional.

Esta situación se produce en un contexto de marcada estabilidad en la mayor parte del país, donde predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con excepciones localizadas en el extremo norte peninsular.

Coincidencia con los avisos oficiales de la AEMET

Las previsiones de la AEMET corroboran la presencia de este escenario de temperaturas significativamente altas. De acuerdo con el organismo público, los termómetros superarán los 35 grados en el nordeste, Andalucía y el cuadrante sureste de la Península. La situación será más extrema en las depresiones del sur, Lleida, Mallorca y en los valles del Ebro y del Guadalquivir, así como en Murcia, zonas donde los registros térmicos se situarán entre los 38 y los 40 grados.

Asimismo, se prevén noches de carácter tórrido, con temperaturas mínimas que no descenderán de los 20 a 25 grados en el litoral mediterráneo, las depresiones del este y el archipiélago balear. Los valores mínimos experimentarán un aumento en la mitad sur de la Península y en Canarias, mientras que se espera un descenso en el Cantábrico, el alto y medio Ebro y los Pirineos más occidentales. Por su parte, la calima hará acto de presencia en el tercio oriental peninsular, Baleares y las islas orientales de Canarias.

Alertas por fuertes tormentas y granizo en el norte peninsular

A pesar del predominio del tiempo seco y caluroso, la inestabilidad afectará de forma notable al norte de España debido al desarrollo de nubosidad de evolución por la tarde. Se esperan chubascos fuertes o muy fuertes, acompañados de tormentas y granizo ocasional, en las siguientes zonas:

El este de Galicia

Asturias

Cantabria

El noroeste de Castilla y León

También se prevén fenómenos tormentosos en la cordillera de los Pirineos y en el interior de la provincia de Valencia, mientras que las brumas matinales serán probables en el interior de Galicia, el alto Ebro y las regiones del Cantábrico.

En lo que respecta al régimen de vientos, el alisio soplará con intervalos fuertes en las zonas expuestas de Canarias, mientras que en el Estrecho y Andalucía oriental predominará el poniente moderado. En el resto del país se esperan vientos flojos con componente norte en el Cantábrico y oeste en las demás áreas, si bien por la tarde se prevé que arrecien en el centro-este, sin descartar rachas muy fuertes en zonas pirenaicas.