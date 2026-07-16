Pamplona — Una tarde de verano se ha tornado en tragedia en la Comunidad Foral. Una mujer y sus dos hijos menores de edad fallecieron ahogados el miércoles, 15 de julio de 2026, en la presa de la localidad navarra de Roncal, una conocida zona de baño situada en el cauce del río Esca.

Amplio despliegue de los servicios de emergencia

El trágico suceso se registró en torno a las 16:39 horas, momento en el que el centro de emergencias de SOS Navarra coordinó una rápida y masiva movilización de recursos asistenciales y de rescate. Al lugar del siniestro se desplazaron:

Efectivos de Bomberos del parque de Navascués.

Un helicóptero medicalizado.

Dos ambulancias de soporte vital avanzado (SVA).

Una ambulancia de soporte vital básico (SVB).

Un equipo médico de urgencias de la zona.

Patrullas de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

A pesar de la rápida intervención y del despliegue técnico y humano, los servicios sanitarios no pudieron reanimar a ninguna de las tres víctimas, que eran vecinas del propio Valle de Roncal. La Guardia Civil ha asumido la investigación del caso para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el ahogamiento.

Tres días de luto oficial en el municipio

La noticia ha causado una profunda conmoción en la zona pirenaica. En respuesta a la catástrofe familiar, el Ayuntamiento de Roncal emitió un comunicado oficial declarando tres días de luto oficial en el municipio. Durante este periodo, las banderas oficiales ondearán a media asta y se suspenderán todos los actos públicos programados.