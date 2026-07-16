Ceuta — Los empresarios de las atracciones que tienen previsto participar en la Feria de Ceuta 2026 han encendido las alarmas ante el desproporcionado incremento en las tarifas del transporte marítimo para cruzar el Estrecho. Los feriantes advierten de que, de no encontrarse una solución de última hora, este sobrecoste operativo podría acabar repercutiendo directamente en el precio de los billetes de las atracciones infantiles y de adultos.

Una subida que ronda los 500 euros por trayecto

La preocupación y el malestar son unánimes dentro del colectivo. Según ha explicado un empresario de atracciones infantiles a El Faro, las tarifas remitidas por la empresa mediadora encargada de gestionar los pasajes muestran incrementos de hasta 500 euros en comparación con el año pasado.

El encarecimiento no afecta únicamente al traslado de la maquinaria de los «cacharritos», sino a todo el despliegue logístico necesario para la estancia del personal durante las fiestas patronales:

Viviendas móviles (caravanas): Tarifas que rondan los 1.500 euros por el conjunto de viviendas para los trabajadores.

Tarifas que rondan los 1.500 euros por el conjunto de viviendas para los trabajadores. Furgonetas (6 metros): Alrededor de 340 euros por vehículo.

Alrededor de 340 euros por vehículo. Turismos particulares: Unos 180 euros por coche, a lo que hay que sumar el billete individual de cada conductor y pasajero.

Para una atracción de tamaño medio, el desembolso total para desembarcar en Ceuta se estima en unos 3.000 euros. «Es un dinero muy importante solo para poder empezar a trabajar», lamenta el empresario afectado.

Las navieras culpan al combustible; los feriantes piden negociar

Las compañías navieras justifican este incremento tarifario basándose en el encarecimiento del carburante que soportan sus flotas. Sin embargo, los feriantes consideran que la subida es abusiva y confían en que todavía exista margen de negociación antes de que comience el montaje del recinto ferial.

A este incremento del transporte marítimo se suman otras dificultades estructurales que viene arrastrando el sector, como la inflación en los suministros generales y la creciente dificultad para contratar personal de cara a la temporada de verano. Aunque la decisión de subir los precios de las atracciones se tomará de manera individual, los feriantes reconocen que, con el escenario actual, será «muy difícil» no repercutir parte de los costes en el bolsillo de los ciudadanos.

La Ciudad Autónoma se vuelca como mediadora

En mitad de este conflicto tarifario, el colectivo de feriantes ha querido destacar y agradecer la postura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Los empresarios aseguran que la administración local se ha mostrado «volcada» para facilitar su llegada a la ciudad, especialmente en unas fechas complejas marcadas por la saturación del tráfico marítimo debido a la Operación Paso del Estrecho (OPE).

«El Ayuntamiento nos ha ayudado en todo lo posible y nos ha buscado facilidades para poder venir», destaca el empresario consultado, valorando el papel mediador de la Ciudad frente a las navieras para intentar desbloquear una rebaja en los pasajes.

A pesar de la asfixia económica que denuncian, ningún feriante baraja de momento la opción de renunciar a la Feria de Ceuta 2026, aunque sí admiten con resignación que sus márgenes de beneficio se verán drásticamente reducidos si los billetes de barco no bajan antes del inicio de las fiestas.