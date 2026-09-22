La última entrega del ‘talent’ culinario de RTVE finalizó con la expulsión de Pocholo Martínez-Bordiú, considerado hasta el momento el aspirante más aplicado de la edición.

La competición en las cocinas de ‘MasterChef Celebrity Legends’ vivió un giro inesperado durante la emisión de este lunes, 21 de septiembre. La entrega concluyó con la marcha de Pocholo Martínez-Bordiú, quien hasta la fecha se había distinguido por anotar minuciosamente cada aprendizaje, consejo del jurado y receta de su interés. Sin embargo, un despiste con los tiempos de cocción de su flan en la última fase de la noche derivó en un plato fallido e incomestible que propició su eliminación directa, un fallo que el propio concursante catalogó como una «tarjeta roja».

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La jornada comenzó con una primera prueba en la que los aspirantes debieron demostrar su destreza en el moldeo de un horno de arcilla para cocinar, al menos, una pieza de proteína. Esta técnica culinaria permite aplicar una cocción suave y uniforme que ayuda a conservar los nutrientes de los alimentos, al tiempo que realza sus sabores y texturas. Durante la cata, los jueces Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Castro apenas pudieron degustar las elaboraciones presentadas por Anabel, Marina, Ruth y Escoté debido a que la carne resultó demasiado seca. En el extremo opuesto, las propuestas de La Mala, Edu Soto, Bibiana Fernández y Juan destacaron positivamente ante el jurado, sobresaliendo especialmente la preparación firmada por este último.

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"Hoy todos están con la lengua muy larga, se van a morder. Cuidado con el dedo que señalas, que el resto de dedos te señalan a ti" @_riverss_ #MCCLegends pic.twitter.com/go9MjrBPwx — MasterChef (@MasterChef_es) September 21, 2026

Posteriormente, el equipo del programa y los concursantes se trasladaron a la sede del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), centro que alberga la colección de variedades de vid más importante de España, para celebrar la prueba de exteriores y rendir homenaje a los trabajadores del sector primario. En este enclave, los aspirantes tuvieron el cometido de confeccionar un menú diseñado por el chef Enrique Valentí para un total de 80 comensales en un tiempo límite de 160 minutos.

Para afrontar el reto de exteriores, la plantilla se estructuró en dos grupos. El equipo rojo, liderado por Edu Soto, contó con la participación de Escoté, David Bustamante, Marina, Pocholo y Ruth. Por su parte, el equipo azul estuvo encabezado por Bibiana Fernández junto a Anabel, Betancourt, Florentino Fernández (Flo), Paz, Santiago y La Mala. La prueba incorporó un elemento dinámico denominado la ‘Silla loca’, propuesto por Torito, en la que los concursantes debieron completar giros de 360 grados en una silla giratoria antes de reincorporarse a los fogones.

Tras el servicio, el jurado valoró el desempeño de ambas capitanías. Los jueces felicitaron el trabajo de Bibiana Fernández por su actitud centrada y experimentada, señalando que ejerció como una gran capitana capaz de inspirar a su equipo hacia un servicio excelente. Asimismo, calificaron la labor directiva de Edu Soto como bastante correcta, destacando su capacidad para corregir errores, motivar al grupo y mantener una buena disposición. Finalmente, Pepe, Jordi y Marta dictaminaron que el equipo azul resultaba vencedor de la prueba de exteriores.

De este modo, Escoté, Bustamante, Marina, Pocholo, Ruth y Edu Soto vistieron los delantales negros para medirse en la prueba de eliminación. La prueba final reservaba una sorpresa con la presencia de siete exparticipantes de diversas ediciones del ‘talent’: Loreto Riera (ganadora de MasterChef Junior 10), Carlos Maldonado (ganador de MasterChef 3), Marta Verona (ganadora de MasterChef 6), Eneko Fernández (ganador de MasterChef 11), Miri Pérez-Cabrero (finalista de MasterChef 5), María Morales (tercera clasificada de MasterChef 9) y Elena Gorordo (participante de MasterChef 13).

Cada uno de los exconcursantes presentó una propuesta dulce que los delantales negros debieron replicar elaborando tres copias exactas en un margen de 75 minutos para la evaluación del jurado. Durante el cocinado se registraron dinámicas desiguales: mientras Bustamante mostró organización y temple con los tiempos, Flo experimentó dificultades con el horno, Ruth evidencia nerviosismo, a Marina se le cortó la nata y Pocholo trabajó de forma independiente. Esta falta de control provocó que a Pocholo se le agotara el tiempo y el flan terminara deshaciéndose.

En la cata final, el jurado felicitó las réplicas presentadas por Edu Soto, Marina, Flo y Bustamante, al tiempo que señaló que la elaboración de Ruth correspondía a una receta totalmente distinta. Ante el resultado del postre deshecho de Pocholo, Pepe Rodríguez anunció la decisión definitiva de la noche al sentenciar que Pocholo Martínez-Bordiú era el aspirante que no continuaba en las cocinas del programa.