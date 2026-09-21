La segunda gala de ‘Supervivientes All Stars 3: Conexión Honduras’ resolvió la incógnita pendiente sobre la configuración de la lista de nominados de la edición. El programa de Telecinco, presentado por Sandra Barneda, celebró la denominada ‘liga de nominados’ para determinar qué concursante abandonaba la lista temporal de cinco nombres anunciada previamente por Jorge Javier Vázquez. Tras la disputa de dos pruebas, Yulen Pereira se proclamó vencedor y obtuvo la salvación por segunda semana consecutiva, dejando la nómina definitiva de candidatos a la expulsión compuesta por Asraf Beno, Rosa Benito, Yola Berrocal y Laura Cuevas. Durante la emisión, el formato mostró los primeros porcentajes ciegos de la audiencia y ofreció la primera intervención de Alma Bollo tras su salida del concurso por prescripción médica.

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El desarrollo de la velada dio continuidad al proceso de nominaciones iniciado en la gala anterior, en la cual las votaciones de los equipos y de los líderes situaron de forma provisional en la zona de peligro a Asraf Beno, Rosa Benito, Yola Berrocal, Laura Cuevas y Yulen Pereira. El programa mantuvo cerradas las líneas telefónicas de voto hasta la noche de este domingo, momento en el que se disputó la competición entre los nominados temporales para dirimir quién quedaba liberado del juicio del público.

Resolución de la ‘liga de nominados’ y prueba de recompensa

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La ‘liga de nominados’ enfrentó a los concursantes a través de dos juegos diseñados por la organización para conseguir la inmunidad. Yulen Pereira se impuso en los retos de la noche, logrando salir de la lista de nominados por segunda semana consecutiva. Tras la salvación del deportista, Asraf Beno, Rosa Benito, Yola Berrocal y Laura Cuevas quedaron fijados como los cuatro nominados definitivos de la semana, abriéndose el proceso de votación de la audiencia.

Yulen se libra de la nominación por segunda semana consecutiva 🥇



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De forma paralela a la resolución de las nominaciones, el programa celebró la primera prueba de recompensa individual de la edición. María Jesús Ruiz y Barranco resultaron ganadores del juego, obteniendo un premio que posteriormente compartieron con parte de sus compañeros de estancia en Honduras.

Porcentajes ciegos y primera conexión con Alma Bollo

Durante el transcurso de la gala, Sandra Barneda enseñó a los espectadores el estado de los primeros votos registrados tras la apertura de las líneas telefónicas. Los porcentajes ciegos mostrados en pantalla reflejaron un 58%, un 19%, un 16% y un 5,8%. Las valoraciones realizadas en el plató del programa atribuyeron la cifra más alta del 58% a Rosa Benito, mientras que el porcentaje más bajo del 5,8% fue asociado por los colaboradores a Laura Cuevas.

Alma Bollo se encuentra recuperándose y le deseamos todo lo mejor ❤️❤️❤️



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El espacio conectó asimismo por primera vez con Alma Bollo mediante una videollamada realizada desde su domicilio en Sevilla, tras consumarse su abandono por prescripción médica. La exconcursante detalló su estado de salud tras su regreso de la isla: “No ha sido un fin de semana fácil. Pensaba que iba a mejorar más, he estado todo el día mareada, con mucha fatiga, pero forma parte del proceso, no os puedo acompañar, pero en algún momento tenía que aparecer. Ojalá pudiera estar concursando, pero los planes nunca salen como una quiere”, explicó durante la emisión.