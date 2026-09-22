El capítulo de La Promesa programado para el martes 22 de septiembre de 2026 a las 17:25 muestra a Curro aceptando que Pía no asumirá el papel que él esperaba, un giro que obliga a reordenar el plan del acto, según el avance publicado por RTVE.es (21 al 25 de septiembre).

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Según ese avance, la decisión de Pía provoca una conversación con el marqués y conduce a que Curro pida a Leocadia que le acompañe al altar. Leocadia termina aceptando, aunque con disgusto por no haber sido la primera opción, lo que pone de relieve las jerarquías y la presión familiar que atraviesan las tramas del palacio.

Martina también ocupa el foco del episodio. Pretende frenar a Jacobo y le exige que anuncie su ruptura y abandone el palacio.

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El avance de RTVE.es indica que Jacobo no reacciona como espera Martina: ofrece una contraoferta inesperada, proponerse como coartada para que Martina y Adriano puedan mantener su relación. Ese giro abre una vía de negociación que complica el enfrentamiento inicial y puede convertirlo en un acuerdo para proteger un secreto o una oportunidad afectiva.

El capítulo queda, por tanto, marcado por cambios en los planes del altar y por una conversación que puede redefinir alianzas y lealtades dentro del palacio.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 / TVE en su horario habitual de 17:25. El capítulo de hoy corresponde al martes, 22 de septiembre de 2026, según el avance publicado por RTVE.es.

En Ceuta, la emisión mantiene la franja de tarde como un punto habitual de seguimiento para los espectadores locales.

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