Mediaset ha acordado una reestructuración en la oferta matinal de Cuatro que afectará de forma directa a la emisión de ‘En boca de todos’. A partir del próximo lunes 28 de septiembre, el espacio de actualidad conducido por el periodista Nacho Abad adelantará su horario de inicio en la parrilla televisiva, pasando a comenzar a las 10:00 horas en lugar de a las 10:30 horas, hora en la que venía arrancando en los últimos meses. Con esta modificación horaria, el formato producido por Mandarina ampliará su presencia en pantalla hasta alcanzar un total de cuatro horas diarias en directo.

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La extensión del horario mantendrá su cierre habitual fijado a las 14:00 horas, momento en el que el programa continuará cediendo el testigo a la emisión de ‘Noticias Cuatro’. Esta decisión por parte de Mediaset responde al rendimiento registrado por el espacio en términos de audiencia en su franja matutina, lo que ha llevado al grupo editorial a premiar al formato con un incremento de su cobertura diaria en la programación de la cadena.

Nueva competencia en la franja matinal de la televisión

El adelanto de 30 minutos en el inicio de ‘En boca de todos’ alterará el mapa de competencia directa en la televisión nacional durante la primera mitad de la mañana. Con el nuevo horario fijado a las 10:00 horas, el espacio presentado por Nacho Abad pasará a coincidir durante media hora con ‘La hora de La 1’, el formato conducido por Silvia Intxaurrondo en Televisión Española que ostenta el liderazgo de su franja de emisión.

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🕙 #EnBocaDeTodos amplía su duración ‼️



A partir del próximo lunes 28 de septiembre, el programa presentado por @Nacho_Abad se emitirá de 10:00h a 14:00h en @cuatro 📺 https://t.co/ayn4poNvLk pic.twitter.com/VR4q4DxoCj — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) September 21, 2026

De forma paralela, la ampliación de la duración de ‘En boca de todos’ prolongará la competencia que el programa mantiene durante las mañanas con el resto de las ofertas de las cadenas privadas. El magacín de Cuatro sumará media hora más de enfrentamiento directo con espacios consolidados como ‘Espejo Público’ en Antena 3, ‘El programa de Ana Rosa’ en Telecinco y ‘Aruser@s’ en La Sexta. La reestructuración quedará implementada de forma definitiva en la parrilla del canal a partir de la jornada del lunes 28 de septiembre.