El joven divulgador meteorológico Jorge Rey ha hecho públicas sus previsiones atmosféricas de cara a los próximos meses basándose en las cabañuelas, actualizadas a fecha de 19 de septiembre de 2026. En su análisis, anticipa que España registrará un otoño muy cálido en el que el frío contundente de carácter invernal y la llegada tardía de la nieve se demorarán hasta el mes de diciembre. Según expone, la presencia de aguas calientes en el Pacífico propicia un escenario con períodos más secos en el este peninsular y en el norte —donde las borrascas habituales de la época se notarán por su ausencia—, mientras que la entrada de humedad por el fenómeno de El Niño provocará que la mitad sur y el oeste reciban las precipitaciones más destacadas, especialmente durante noviembre.

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Para lo que resta del mes de septiembre, la previsión apunta a un ambiente cálido con presencia de tormentas desplazadas hacia el norte de África, las cuales podrían llegar de forma débil a montañas del sureste como Alicante o Murcia. La presencia de un fuerte anticiclón provocará un bloqueo atmosférico y mayores temperaturas al oeste, si bien en las últimas jornadas del mes se esperan algunos chubascos débiles en esta misma franja occidental, acompañados de una entrada de aire más fresco por el norte.

Evolución de las precipitaciones en octubre y durante el puente del Pilar

La entrada en el mes de octubre estará marcada por la tranquilidad meteorológica, con temperaturas más elevadas en el oeste e incluso episodios de calima en el archipiélago canario. Para la jornada del 9 de octubre, se prevé la entrada de chubascos tormentosos por el oeste que se desplazarán hacia el sur y alcanzarán con rapidez el entorno del Mediterráneo. De este modo, la zona del Levante afrontará días tormentosos al inicio del puente del Pilar, al tiempo que se registrará un ambiente algo más fresco y lluvias débiles en el norte peninsular.

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De cara al 12 de octubre, la irrupción de una masa de aire africana favorecerá un ascenso térmico en el este, con presencia de nubosidad y tormentas localizadas en el oeste. Posteriormente, hacia el 17 de octubre, un frente dejará abundante nubosidad y lluvias débiles en el Cantábrico, para dar paso a una posterior mejoría. Un fuerte anticiclón mantendrá el tiempo estable hasta los días 23 y 24 de octubre, fechas en las que un frente aportará tormentas y lluvias por el oeste que se extenderán por la mitad norte y áreas del centro peninsular con temperaturas suaves de matiz otoñal. Para el 27 de octubre se impondrá nuevamente el anticiclón, con tiempo agradable interrumpido en el Cantábrico occidental por frentes que rozarán la zona aportando aire más fresco y húmedo.

Noviembre: llegada de DANA y borrascas atlánticas

Durante el mes de noviembre, las previsiones señalan la llegada de frentes atlánticos entre los días 3, 4, 8 y 9 que dejarán precipitaciones importantes en la mitad oeste y provocarán un descenso notable de las temperaturas en dicha área. Los días 10 y 11 destacarían las lluvias en el norte del Mediterráneo, afectando a zonas como Cataluña, antes de retornar de nuevo la estabilidad.

Para el 14 de noviembre, Jorge Rey destaca el posible despliegue de una DANA sobre España que provocará un ambiente fresco y días húmedos en el norte, así como fuertes tormentas en el Levante hacia el 17 de noviembre. Posteriormente, el 21 de noviembre la aproximación de borrascas atlánticas elevará las temperaturas hacia el Mediterráneo mientras que dejará lluvias en el noroeste, las cuales podrían generalizarse algo más por el oeste de cara al día 25. En las jornadas finales del mes, entre el 27 y el 29 de noviembre, el paso de un frente atlántico traerá nuevas lluvias a la mitad oeste, un bajón térmico acentuado y las primeras nieves en cotas muy altas.

Primeras nevadas e hipótesis para el periodo navideño

El inicio de diciembre se proyecta con un ambiente agradable, aunque para el 5 de diciembre se contempla la formación de una pequeña DANA que origine fuertes tormentas en el sur, particularmente en áreas como Cádiz o Málaga. Para el día 8 no se descartan tormentas en Canarias, mientras que el 9 de diciembre la entrada de lluvias por el norte y el centro peninsular vendría acompañada del primer bajón térmico de carácter invernal de la temporada, con heladas posteriores, nevadas de relevancia en zonas de montaña y los primeros copos en cotas medias. Un frente de características similares se repetirá en torno al 16 de diciembre afectando también al Levante.

En lo que respecta a la segunda quincena de diciembre, las estimaciones señalan una tendencia a la estabilización con días más soleados y agradables que se extenderían previsiblemente durante las fechas de Navidad. Finalmente, las primeras impresiones para los últimos días del año 2026 apuntan al regreso de las lluvias en zonas del este peninsular, mientras que las intuiciones iniciales situarían el arranque del invierno como un periodo cálido aunque predominantemente lluvioso al oeste.