El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha rechazado la invitación del escritor Arturo Pérez-Reverte para participar en las jornadas de debate sobre la Guerra Civil que estaban previstas en Sevilla entre el 5 y el 9 de octubre y que finalmente han sido suspendidas esta semana.

Iglesias explicó su decisión en el programa Malas Lenguas, de TVE, donde comparó la iniciativa con “Julio Iglesias organizando unas jornadas sobre feminismo”. Aunque agradeció la invitación, aseguró que no participa “en foros organizados por propagandistas de la ultraderecha que insultan y provocan”.

El exdirigente de Podemos añadió en redes sociales que estaría dispuesto a debatir con Pérez-Reverte en “un programa democrático”, como Malas Lenguas, emitido en La 2. Posteriormente, insistió en la necesidad de diferenciar entre la obra literaria del escritor y su papel público, al que acusó de comportarse como “un propagandista de la derecha” que insulta “constantemente” a formaciones de izquierda como Podemos.

Iglesias defendió además que sectores de la izquierda rechacen “los marcos que establece la derecha y la extrema derecha para discutir sobre la Guerra Civil”, al considerar que esos planteamientos impiden abordar “la cuestión histórica clave para entender también nuestro presente”. En este sentido, afirmó que “los historiadores profesionales” no deberían mezclarse “con propagandistas de extrema derecha para comprarles el marco”.

La suspensión de las jornadas se produjo después de que el escritor David Uclés anunciara que no asistiría al ciclo, pese a haber confirmado previamente su participación. Su decisión se produjo al conocer que entre los ponentes figuraban el expresidente del Gobierno José María Aznar y el exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros. Tras Uclés, también declinaron su asistencia otras figuras como el dirigente de IU Antonio Maíllo, el escritor Paco Cerdá y la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.

Por su parte, Arturo Pérez-Reverte explicó que la invitación a Pablo Iglesias tenía como objetivo que “en vez de enviarnos ‘escrachadores’ disienta de manera razonable y civilizada”. El escritor subrayó además que existe una coincidencia reiterada en la negativa a participar tanto por parte de Vox como de Pablo Iglesias, quien ya había sido invitado en ediciones anteriores del ciclo.