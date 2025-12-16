La Consejería de Sanidad de Ceuta ha hecho públicos los servicios de guardia farmacéutica para este martes, 16 de diciembre. Los ciudadanos disponen de cobertura sanitaria y farmacéutica en el Centro, en la zona de Campo Exterior y en el turno de Noche, para atender cualquier necesidad fuera del horario comercial habitual.
ara garantizar el acceso a medicamentos y servicios esenciales durante todo el día, la Ciudad Autónoma de Ceuta mantiene un sistema de rotación de farmacias de guardia. Las farmacias designadas para este martes son las siguientes:
Farmacias de Guardia
|Zona de Cobertura
|Nombre de la Farmacia
|Tipo de Guardia
|Horario de Atención
|Centro
|PARTIDA
|Diurna / 12 Horas
|9:00 a 22:00 horas (aprox.)
|Campo Exterior
|CRUZ BLASCO
|Diurna / 12 Horas
|9:00 a 22:00 horas (aprox.)
|Turno de Noche
|PUYA C.B.
|Nocturna / 24 Horas
|22:00 a 9:00 horas (aprox.) (Servicio 24h)
Nota: El Turno de Noche comienza a las 22:00 horas del martes 16 de diciembre y finaliza a las 9:00 horas de la mañana del miércoles 17 de diciembre.
Servicio de Guardia Diurna (9:00h – 22:00h)
Las farmacias PARTIDA (Centro) y CRUZ BLASCO (Campo Exterior) cubren el horario de guardia diurna, coincidiendo con las horas de mayor actividad comercial y atención sanitaria.
Servicio de Guardia Nocturna (22:00h – 9:00h)
Para atender las urgencias sanitarias durante la noche, la farmacia de guardia es PUYA C.B.. Esta farmacia se mantiene abierta de forma continuada, asegurando el servicio hasta el inicio de la jornada de mañana.
Se recuerda a los ciudadanos la importancia de consultar la farmacia de guardia más cercana a su ubicación para asegurar una atención rápida y eficiente.