El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha sido contundente este martes al afirmar que, si bien su coalición hará lo posible para evitar un gobierno de PP y Vox, el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe «espabilarse». Baldoví considera que el Gobierno central se encuentra en un «momento de parálisis y enrocamiento» y le ha reclamado acción inmediata, incluyendo la puesta en marcha de la comisión de investigación del caso Cerdán.

Críticas al Gobierno Central y exigencia de medidas

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento valenciano, Baldoví ha advertido directamente al presidente Sánchez y a su ejecutivo de que «o se espabilan o se ha acabado». Ha calificado la situación del Gobierno como un «momento de parálisis y enrocamiento», señalando que «enrocarse solo por enrocarse no tiene ningún sentido».

Entre las medidas que Compromís considera prioritarias, Baldoví ha planteado dos puntos clave:

Caso Cerdán: Poner en marcha la comisión de investigación del caso Cerdán.

Poner en marcha la comisión de investigación del caso Cerdán. Corrupción empresarial: Actuar no solo contra los corruptos, sino también contra las empresas que han participado en esa corrupción, impidiéndoles contratar con el Estado.

El síndic ha insistido en que, si la legislatura debe durar hasta 2027, es necesario saber cuál será la hoja de ruta del Gobierno hasta entonces.

Reunión entre Sánchez y Pérez Llorca

Baldoví también se ha referido a la reunión que mantendrán en La Moncloa el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente del Gobierno central. Aunque ha dicho no saber lo que resultará de ese encuentro, ha considerado que la «coordinación entre las administraciones» siempre es «buena».

No obstante, Baldoví ha matizado que, si bien Pérez Llorca tiene una «actitud dialogante» y «más allá de las palabras», es «absolutamente prisionero de su pacto con Vox», lo cual «no presagia demasiadas buenas relaciones con nadie», según su opinión.

Renovación de órganos estatutarios y futuro de Oltra

En otro orden de asuntos, el síndic de Compromís se ha mostrado dispuesto a renovar los órganos estatutarios de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, ha puesto como condición que esta renovación se realice «con las mayorías que había en el momento en que se tenían que renovar», acusando al PP de «bloquear todas las renovaciones» y querer dialogar solo cuando tiene mayoría.

Finalmente, sobre la posibilidad de que Mónica Oltra fuera candidata de Compromís a la Alcaldía de València en 2027, Baldoví ha declarado que la decisión está «a expensas de una decisión personal» de la exvicepresidenta y de una decisión colectiva de la coalición. Aunque reconoció que la portavoz en el Ayuntamiento, Papi Robles, ha manifestado que daría un paso a un lado si Oltra regresara, Baldoví ha puntualizado que en estos momentos «no hay absolutamente nada» decidido, si bien Oltra «siempre tendrá el lugar que la coalición decida».