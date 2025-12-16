Tras semanas de confusión generada por informaciones en redes sociales sobre un supuesto registro exhaustivo de transferencias instantáneas, el Ministerio de Hacienda ha emitido una nota oficial para aclarar la situación. El comunicado, publicado el lunes 15 de diciembre, confirma que la nueva regulación solo afectará a los cobros recibidos por empresarios y profesionales establecidos en España, quedando excluidas las transferencias cotidianas entre familiares y amigos. La medida se implementará a partir de febrero de 2026 y busca combatir el fraude telemático y las operaciones ilegales.

La alarma social por la vigilancia de pagos personales

En las últimas semanas, circuló una gran cantidad de información en medios y redes sociales que generó una notable alarma entre los ciudadanos. Se sugería que la Agencia Tributaria (Hacienda) planeaba implementar un registro exhaustivo de los pagos realizados a través de plataformas como Bizum, con el fin de vigilar transacciones reiterativas y prevenir el fraude.

Esta interpretación, que en un principio no fue refutada por la Administración, llevó a la preocupación de muchas familias que utilizan estos medios de forma habitual para solventar gastos cotidianos. Por ejemplo, los jóvenes que reciben dinero de sus padres para el alquiler o para cubrir necesidades básicas temieron que estos pagos quedaran bajo supervisión y registro. La idea de que cualquier envío de dinero familiar podría quedar reflejado en la Agencia Tributaria generó dudas sobre la privacidad de las transferencias personales.

La aclaración oficial del Ministerio de Hacienda

Para disipar la incertidumbre, el Ministerio de Hacienda emitió una nota oficial el lunes 15 de diciembre para «tranquilizar a los ciudadanos». La comunicación fue categórica al establecer los límites de la nueva regulación:

«Solo deben declararse los cobros recibidos por empresarios y profesionales establecidos en España. Quedan así excluidos los cobros entre particulares».

Esta precisión confirma que las transferencias con carácter personal, como los Bizum entre familiares y amigos, no estarán sujetas a control ni registro fiscal.

Implementación y enfoque exclusivo en la actividad económica

El control de las transferencias con fines fiscales se implementará a partir de febrero de 2026 y su foco estará exclusivamente en operaciones vinculadas a la actividad económica de empresarios y profesionales.

El objetivo de este registro es garantizar que la Agencia Tributaria tenga una visión completa de la actividad económica digital sin interferir en la vida privada de los ciudadanos. Este es el procedimiento que deberán seguir las entidades financieras:

Reporte mensual: Las entidades financieras serán las responsables de informar a la Agencia Tributaria de la facturación acumulada de cada mes. Actualmente, este control se percibía de forma anual, por lo que el cambio permitirá una supervisión más ágil y sistemática de los pagos vinculados a negocios y comercios. Información detallada: Las entidades deberán suministrar mensualmente información detallada sobre los empresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros a través de Bizum o sistemas equivalentes. Datos reportados: Entre los datos que se reportarán se incluye la identificación completa de los profesionales, el número de comercio con el que operan, los terminales de venta utilizados, el importe mensual facturado con Bizum y la identificación de las cuentas bancarias o de pago a través de las que se efectúan los cobros. Recopilación agregada: La información se recopilará de manera agregada; los bancos reportarán los datos mensuales acumulados de cada empresario o profesional, sin remitir información operación a operación.

Con esta comunicación oficial, Hacienda busca reducir la confusión y evitar la preocupación innecesaria entre los usuarios de plataformas de pago instantáneo. Los pagos entre particulares seguirán siendo privados, mientras que los negocios deberán cumplir con las nuevas obligaciones informativas a partir de 2026.