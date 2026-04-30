El plazo permanecerá abierto del 29 de abril al 13 de mayo para las especialidades de CRM/VIP Manager y Customer Service, ambas con 30 plazas disponibles

La Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital y PROCESA, ha abierto el plazo de inscripción para dos nuevos cursos de formación en especialidades vinculadas al sector del juego online.

La convocatoria, correspondiente a los primeros cursos de 2026, estará disponible desde el 29 de abril hasta el 13 de mayo. Las acciones formativas ofertadas son CRM/VIP Manager, en horario de mañana, y Customer Service, en horario de tarde. Ambas están 100% subvencionadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, por lo que no tendrán coste para el alumnado.

Estos cursos forman parte de la estrategia de la Ciudad para consolidar un ecosistema formativo estable que permita dotar a las empresas de juego online instaladas en Ceuta del capital humano especializado que necesitan para el desarrollo de su actividad. En los últimos años, Ceuta ha experimentado un notable crecimiento en este sector, con más de 30 empresas establecidas y más de 1.200 empleos vinculados a esta industria.

Cada curso contará con 30 plazas titulares y 20 reservas, y estará dirigido exclusivamente a personas residentes en Ceuta. Los interesados solo podrán inscribirse en una de las especialidades ofertadas.

El curso de CRM/VIP Manager se impartirá en horario de mañana, de 9:00 a 14:00 horas, mientras que el de Customer Service tendrá lugar en horario de tarde, de 15:00 a 20:00 horas. La fase presencial de ambos cursos comenzará el 27 de mayo, una vez realizada la prueba previa de inglés básico comercial, que los candidatos deberán superar para ser considerados alumnos de pleno derecho.

La formación combinará una primera fase presencial durante el primer mes y una segunda fase online durante el segundo mes. Al finalizar, los alumnos deberán asistir a una masterclass y superar un examen final para obtener la certificación correspondiente.

El curso de CRM/VIP Manager tendrá una duración de 232 horas de formación, más 10 horas adicionales de exámenes y masterclass. Incluirá materias como inglés técnico, formación de casino, Excel avanzado, funciones y programas CRM, VIP Management, captación, retención, ventas y clasificación de usuarios.

Por su parte, el curso de Customer Service contará con 222 horas de formación, además de 10 horas de examen y masterclass. Sus contenidos abordarán inglés técnico, formación de casino, atención telefónica, live chat, verificación de identidad, bonos, activación de cuentas, clasificación de usuarios, gestión de incidencias y back office de plataformas.

Todos los cursos incluirán formación transversal sobre juego responsable, herramientas de protección, prevención del fraude, métodos de pago, prevención del blanqueo de capitales y normativa de detección de jugadores de riesgo de la Dirección General de Ordenación del Juego.

Las inscripciones deberán realizarse a través de la sede electrónica de PROCESA, en la dirección https://sede.procesa.es, utilizando certificado digital o el sistema PIN24H.

Desde PROCESA recuerdan que los solicitantes deberán acceder al trámite específico habilitado bajo el grupo “Formación Sector Juego Online” y seleccionar el procedimiento “Selección de alumnos/as para cursos de formación – Sector Juego Online 2026”.