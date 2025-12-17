La ciudad de Ceuta dispone hoy de un servicio de farmacias de guardia destinado a garantizar la atención farmacéutica a la ciudadanía fuera del horario habitual. Este servicio resulta fundamental para atender urgencias sanitarias y facilitar el acceso a medicamentos esenciales durante toda la jornada.

📍 Farmacias de guardia de hoy

Zona Centro

La farmacia de guardia en el centro de la ciudad es Ruiz C.B. , que atenderá a los usuarios durante el turno correspondiente, ofreciendo dispensación de medicamentos y asesoramiento farmacéutico.

Campo Exterior

En la zona de Campo Exterior, la farmacia designada para el servicio de guardia es Lobato , dando cobertura a los vecinos de esta área y alrededores.

Turno de noche

Para las urgencias que se produzcan durante la madrugada, la farmacia Puya C.B. será la encargada del turno de noche, asegurando la atención farmacéutica fuera del horario comercial.

Las farmacias de guardia en Ceuta se organizan de forma rotatoria para garantizar un servicio continuo a la población, tanto en horario diurno como nocturno. Los ciudadanos pueden localizar fácilmente cada establecimiento mediante aplicaciones de mapas o consultando los listados oficiales.