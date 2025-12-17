La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mostrado su postura firme respecto a la creación de un estatuto exclusivo para los médicos, calificándolo como «inviable». En su intervención en el programa 24 Horas de RNE, García explicó que este tipo de estatuto podría marginar a otros profesionales sanitarios, lo que resulta problemático en el contexto actual del sistema de salud.

García argumentó que, aunque es viable incluir un reconocimiento específico para los médicos en un estatuto común que abarque a todos los profesionales de la salud, no se puede dar pie a un marco que excluya al resto de los trabajadores del ámbito sanitario. Esta opinión resuena en un escenario donde la colaboración y la cohesión entre los distintos grupos profesionales son más necesarias que nunca.

A pesar de esta afirmación, la cuestión del estatuto propio ha generado tensiones y ha sido el centro de las negociaciones recientes. La ministra destacó que el diálogo continúa, a pesar de las diferencias con algunos sindicatos que insisten en exigencias específicas para los médicos.

Recientemente, se alcanzó un preacuerdo con cinco de los sindicatos más representativos en el ámbito de la sanidad, lo que permitió suspender de manera temporal la huelga indefinida prevista para el 27 de enero. García elogió este avance y aseguró que es un paso en la dirección correcta hacia la mejora de las condiciones laborales para todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud.

Entre las medidas acordadas en este preacuerdo se encuentran la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, la posibilidad de jubilación parcial para algunas categorías y la eliminación de las guardias de 24 horas. Todos estos puntos son considerados mejoras que impactan positivamente en la vida laboral de los profesionales de la salud.

A pesar del progreso, algunas organizaciones, como la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), han mantenido sus demandas. Estas entidades continúan abogando por un estatuto exclusivo y un ámbito de negociación separado para médicos, así como la correcta categorización profesional y regulación de jornadas y guardias.

Los mencionados sindicatos han manifestado que si sus requerimientos continúan sin respuesta, retomarían la huelga indefinida, aunque se han mostrado dispuestos a mantener el diálogo en la reunión programada para este miércoles. Este carácter negociador es clave en una situación en la que el bienestar del sistema sanitario y su personal es esencial.

Paralelamente, la ministra defendió su gestión en el contexto de una reprobación en el Pleno del Senado, planteada por el PP y apoyada por otros partidos como Vox y UPN. García se mostró orgullosa de su trabajo, enfatizando que su propuesta de un estatuto marco busca mejorar las condiciones de todos los profesionales dentro del ámbito sanitario, garantizando aspectos esenciales como la formación, los descansos y la limitación de horarios excesivos.