Este sábado, 18 de julio de 2026, el servicio de farmacias de guardia en Ceuta es el recurso al que recurren muchos vecinos cuando necesitan atención farmacéutica fuera del horario habitual. La información publicada para esta fecha procede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta.

Según los datos facilitados para hoy, no hay farmacias de guardia registradas en Ceuta en las distintas áreas y turnos que se detallan a continuación. En caso de urgencia farmacéutica, conviene revisar con atención las opciones disponibles y planificar la gestión de la receta.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para el turno nocturno o 24 horas en esta fecha.

Recomendación práctica: si necesitas medicación, lleva tu receta médica siempre que sea posible y prepara la información necesaria (nombre del paciente, medicación y dosis). De este modo, especialmente en horarios de noche o en situaciones puntuales, se puede agilizar la atención en el centro que corresponda y evitar demoras.