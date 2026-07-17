El precio de la luz para hoy, sábado 18 de julio de 2026, se sitúa con un precio medio de 0,1237 €/kWh, según la referencia de mercado del día. La jornada deja una pista clara: hay una franja especialmente favorable y otra que conviene evitar si quieres recortar en la factura.

De forma práctica, el sistema marca 15-16 h como la hora más barata y advierte de 07-08 h como la hora a evitar. Con esos dos puntos, ya puedes organizar el consumo doméstico del día para pagar menos cuando la electricidad esté más competitiva.

Las horas clave para ahorrar hoy 18/07/2026

Hoy el semáforo indica AMARILLO, lo que sugiere margen para optimizar sin complicarte demasiado. Toma nota:

Hora más barata: 15-16 h (con el menor coste del día).

(con el menor coste del día). Hora a evitar: 07-08 h (la menos conveniente en términos de precio).

(la menos conveniente en términos de precio). Franja más económica: coincide con el bloque recomendado para ahorrar del día.

Si puedes mover tareas como la lavadora, el lavavajillas o parte del uso del horno hacia la franja más barata, ganarás margen. La clave no es “consumir menos”, sino consumir mejor: desplaza lo que puedas a 15-16 h y evita ajustar la rutina justo en el tramo marcado como a evitar.

Evolución del precio por tramos: madrugada, mañana, tarde y noche

La estructura del día viene marcada por esas horas de referencia. En la madrugada, el foco está en preparar el consumo para no caer en las franjas menos eficientes cuando empiece el ritmo del día. En la mañana, atención especial: la hora a evitar (07-08 h) es la señal principal para evitar encender en ese tramo aparatos de alto consumo o programar tareas para después.

En la tarde, el mensaje cambia: aquí aparece la hora más barata (15-16 h), el tramo más interesante para concentrar el gasto eléctrico que no sea imprescindible a primera hora. Ya en la noche, la recomendación general es aprovechar lo que hayas programado con antelación y mantener una rutina de consumo flexible, priorizando el uso en las franjas más recomendables del día cuando sea posible.

Precio de la luz por horas (18/07/2026)

Según los datos aportados para la jornada, solo se incluyen como referencias la franja más barata (15-16 h) y la hora a evitar (07-08 h), sin desglose numérico del resto de horas. Aun así, aquí tienes el listado por franjas del día: