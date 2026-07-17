Las históricas Murallas Reales de Ceuta se preparan para albergar uno de los eventos musicales más esperados del año. Este viernes, a partir de las 22:30 horas, el popular artista urbano Omar Montes se subirá por primera vez a un escenario ceutí para ofrecer un concierto único que promete revolucionar a su público «caballa».

Con una propuesta musical que fusiona a la perfección el reguetón, el trap y el flamenco, el madrileño llega dispuesto a repasar hits incontestables de su repertorio como ‘Alocao’, ‘Arena y Sal’, ‘La Sevillana’ o ‘La Rubia Remix’.

«Será uno de los shows más especiales del año»

Horas antes de la gran cita, Omar Montes ha compartido sus impresiones en una entrevista en exclusiva para El Faro, donde no ha ocultado su ilusión por este debut en la ciudad autónoma.

«Estoy muy contento, y más sabiendo que es la primera vez que vengo a Ceuta. Sé que va a ser uno de los shows más especiales del año para mí», confiesa el artista, quien espera «transmitir todo el amor» que lleva dentro a los asistentes.

Aunque asegura que es incapaz de dejarse fuera del repertorio ninguna canción porque para él son «como hijos», guarda un rincón especial para ‘Conmigo’, el tema que, según sus propias palabras, lo cambió todo en su carrera.

De Pan Bendito al estrellato: «Si yo lo he conseguido, otros chavales también pueden»

De orígenes muy humildes en el barrio madrileño de Pan Bendito, Omar echa la vista atrás y reconoce que jamás imaginó alcanzar la magnitud de su éxito actual. Lejos de las luces de los escenarios, destaca que su mayor orgullo es puramente personal: «Poder tener a mi familia unida, que vivan tranquilos y sin preocupaciones, y darles a mis hijos lo que yo no tuve».

Al ser preguntado sobre qué le diría hoy al Omar Montes de hace diez años, el artista se muestra contundente:

El valor del esfuerzo: «Le diría que todo lo que sacrifiqué tenía un motivo (…) y que, por mucho que nadie creyera en mí, yo sí creí en mí».

«Le diría que todo lo que sacrifiqué tenía un motivo (…) y que, por mucho que nadie creyera en mí, yo sí creí en mí». Sin filtros ni personajes: Se define como un chico sencillo que no interpreta ningún papel. «Soy igual en el escenario que fuera de él».

La fórmula detrás de un «hit» de Omar Montes

Conectar con millones de oyentes no es fácil, pero el de Pan Bendito tiene clara su estrategia creativa para fabricar éxitos musicales:

La regla de los 30 segundos: «Me gusta mucho que los primeros 30 segundos de la canción sean impactantes. Si te quedas enganchado ahí, sé que puede ser un palo (un éxito)».

«Me gusta mucho que los primeros 30 segundos de la canción sean impactantes. Si te quedas enganchado ahí, sé que puede ser un palo (un éxito)». Innovación constante: Apostar por melodías frescas y sonidos diferentes que el público no haya escuchado antes.

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Para los rezagados que aún dudan si asistir a la cita de esta noche en las Murallas Reales, Omar Montes lanza un aviso claro y directo con su característico toque de humor: