La barriada ceutí de Zurrón se encuentra sumida en la conmoción y el luto. Un hombre de algo más de 50 años ha fallecido en el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) tras no poder superar las graves lesiones sufridas a raíz de una presunta agresión ocurrida la noche del pasado sábado en los espacios comunes de la barriada.

La Policía Nacional ya mantiene abierta una investigación y confirma que el presunto agresor está plenamente identificado.

Una discusión de vecinos con un trágico desenlace

Los hechos se desencadenaron durante la noche del sábado, en un momento en el que numerosos residentes disfrutaban de las zonas comunes de esta emblemática y familiar barriada de Ceuta. Según los datos recabados:

El altercado: Una discusión verbal entre la víctima y otra persona derivó en una agresión física.

Una discusión verbal entre la víctima y otra persona derivó en una agresión física. La caída: Durante el forcejeo, la víctima cayó al suelo y sufrió un fuerte impacto en la cabeza contra un escalón de la zona, lo que le provocó lesiones de extrema gravedad.

Durante el forcejeo, la víctima cayó al suelo y sufrió un fuerte impacto en la cabeza contra un escalón de la zona, lo que le provocó lesiones de extrema gravedad. La primera intervención: Agentes de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente al lugar del suceso. Sin embargo, en ese primer instante, la víctima prefirió no identificar a su agresor y optó por regresar por su propio pie a su domicilio.

La gravedad de la situación se hizo evidente a la mañana siguiente, cuando un familiar acudió a la vivienda, encontró al hombre en un estado muy grave y alertó de inmediato a los servicios de emergencias.

El varón fue evacuado de urgencia al HUCE, donde ingresó directamente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Tras luchar por su vida durante tres días, los servicios médicos certificaron finalmente su fallecimiento.

Investigación abierta y testimonios clave

La Jefatura Superior de Policía mantiene todas las pesquisas activas para terminar de esclarecer los hechos. Varias personas que presenciaron la agresión en la noche del sábado ya han prestado declaración ante los agentes para aportar luz sobre cómo se inició y desarrolló la disputa.

Aunque el presunto autor de los hechos está plenamente identificado, se trabaja de forma minuciosa para delimitar las responsabilidades penales derivadas del fatal desenlace.

Conmoción en un barrio familiar y pacífico

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el Zurrón. Los vecinos describen al fallecido como una persona muy querida, respetada y conocida en el vecindario.

Asimismo, los residentes han querido hacer hincapié en que este trágico suceso es un hecho completamente aislado y excepcional, destacando que el barrio siempre se ha caracterizado por su ambiente familiar, su pacífica convivencia y la estrecha colaboración entre todos sus vecinos. La comunidad ahora pide celeridad a la justicia para que los hechos se esclarezcan por completo y no queden impunes.