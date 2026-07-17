El tiempo en Ceuta para el viernes, 17 de julio de 2026 llega con una nota de estabilidad: según los datos de la AEMET, el cielo estará poco nuboso y no se esperan lluvias. Las temperaturas se moverán entre 25°C y 33°C, con una sensación térmica que podrá alcanzar 32°C en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el oeste (O) con una intensidad de 10 km/h. Con una probabilidad de precipitación del 0% y una humedad relativa que irá de 30% a 75%, la jornada se presenta más marcada por el calor y el sol que por cualquier cambio brusco en el tiempo.

Previsión para los próximos días

De cara al sábado 18 de julio, la AEMET mantiene el tono estable: poco nuboso, con máximas de 32°C y mínimas de 24°C. El viento del oeste (O) aumentará hasta 20 km/h, así que, aunque no habrá lluvia (precipitación no indicada en el resumen facilitado), sí puede notarse más la ventilación en las horas centrales.

El domingo 19 de julio seguirá la línea del fin de semana: poco nuboso, con 29°C de máxima y 22°C de mínima, y viento del oeste (O) de 15 km/h. Ya el lunes 20 de julio, también se espera una jornada cálida, con 31°C de máxima y 22°C de mínima; en el parte aportado no se detalla la condición de cielo ni la velocidad del viento para ese día.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 33°C

33°C Temperatura mínima: 25°C

25°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: O (10 km/h)

O (10 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 75% (máxima) / 30% (mínima)

75% (máxima) / 30% (mínima) Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Con un UV máximo de 10, lo recomendable es protegerse del sol (sombrero, crema de alta protección y evitar las horas de mayor radiación). Además, aunque el viento del oeste es flojo (10 km/h), el calor puede sentirse con fuerza: hidrátate con frecuencia y organiza actividades al aire libre evitando el tramo más intenso del día; no hace falta paraguas al mantenerse la precipitación en 0%.