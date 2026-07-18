Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el sábado 18 de julio de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Lotería Nacional, La Primitiva y ONCE.
Lotería Nacional
Primer premio: 600000
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La Primitiva
07 · 11 · 20 · 31 · 40 · 42
Complementario: 05
Reintegro: 8
Joker: 3256616
ONCE
Super 11
03, 04, 06, 08, 13, 24, 28, 32, 40, 44, 49, 50, 54, 60, 65, 66, 72, 77, 78, 80 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
041 — Último sorteo del día (21:15)
Sueldazo Fin de Semana
34195 — Serie 046 — Reintegros 5
Mi día de la ONCE
9 de junio de 2003 · número de la suerte 09
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.