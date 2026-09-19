Sábado 19 de septiembre de 2026: el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta registra 3 farmacias en el servicio de guardia en la ciudad.

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En el registro del Colegio figuran estas direcciones y teléfonos para los ceutíes que necesiten atención fuera del horario habitual. Conservamos los datos tal y como constan en el listado oficial.

Zona Centro

DIAZ SEGURA (Centro) – C/VELARDE 12 – 956 51 16 23

Campo Exterior

PUYA C.B. (Campo Exterior) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – 956 50 04 20 (figura también en el turno de noche)

Recomendación práctica para los turnos nocturnos: lleve la receta médica cuando proceda y la información básica del paciente. Según el Colegio, eso facilita y acelera la dispensación en la farmacia de guardia.

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