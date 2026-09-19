AEMET prevé lluvia escasa en Ceuta para el sábado 19 de septiembre de 2026: máxima 26°C, mínima 21°C, muy nuboso y viento del E a 20 km/h con probabilidad de lluvia del 100% (AEMET, XML municipales por capital).

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El resto de España registra un panorama desigual según los XML municipales públicos de AEMET: nubosidad en la mitad norte y el litoral mediterráneo, y condiciones más estables en el interior peninsular.

Norte peninsular

Bilbao: máxima 26°C, mínima 11°C, poco nuboso, viento del E a 5 km/h, probabilidad de lluvia 0% (AEMET).

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Coruña, A: máxima 24°C, mínima 14°C, despejado, viento del NO a 10 km/h, probabilidad de lluvia 0% (AEMET).

Centro peninsular

Madrid registrará máxima 28°C y mínima 16°C, cielo despejado y viento en C a 0 km/h, probabilidad de lluvia 0% (AEMET).

Zaragoza tendrá máxima 30°C y mínima 14°C, también despejado, viento en C a 0 km/h y probabilidad de lluvia 0% (AEMET).

Sur peninsular

Sevilla: máxima 35°C, mínima 20°C, despejado, viento del E a 20 km/h, probabilidad de lluvia 0% (AEMET).

En Ceuta la previsión contrasta con el sur peninsular: muy nuboso, lluvia escasa, viento del E a 20 km/h, máxima 26°C y mínima 21°C, probabilidad de lluvia 100% (AEMET).

Mediterráneo

Barcelona: máxima 27°C, mínima 18°C, nuboso, viento del SO a 10 km/h, probabilidad de lluvia 50% (AEMET).

València: máxima 26°C, mínima 16°C, intervalos nubosos con lluvia escasa, viento del SE a 15 km/h, probabilidad de lluvia 85% (AEMET).

Islas Baleares

Palma: máxima 29°C, mínima 17°C, intervalos nubosos, viento del NE a 15 km/h, probabilidad de lluvia 10% (AEMET).

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: máxima 27°C, mínima 22°C, nuboso con lluvia escasa, viento del N a 20 km/h, probabilidad de lluvia 85% (AEMET).

Recomendaciones para Ceuta

Prever desplazamientos con precaución por lluvia escasa y superficies húmedas; la probabilidad de lluvia es del 100% según AEMET.

según AEMET. Revisar el estado de conexiones en el puerto y el transporte urbano si hay incidencias por viento del E a 20 km/h .

a . Ropa ligera de abrigo para las noches con mínima prevista de 21°C.

Para cambios durante la jornada consulte la información actualizada en los canales oficiales de AEMET (XML municipales por capital).

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