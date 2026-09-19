AEMET prevé para Ceuta este sábado, 19 de septiembre de 2026: muy nuboso con lluvia escasa y probabilidad de precipitación del 100%.

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El termómetro oscilará entre una máxima de 26°C y una mínima de 21°C. El viento soplará del E a 20 km/h, y el índice UV máximo se sitúa en 6. Según AEMET, la precipitación prevista será de escasa intensidad; la humedad prevista, elevada, puede alcanzar entre un 80% y un 100% y acentuar la sensación de ambiente cerrado en calles y zonas costeras.

Previsión para los próximos días

El domingo (20/09/2026) continuará la tónica nubosa: muy nuboso con lluvia escasa, máxima 25°C y mínima 22°C. El viento será del E a 20 km/h, por lo que la humedad se mantendrá alta.

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El lunes (21/09/2026) habrá intervalos nubosos y las mínimas bajarán a 20°C, con máxima 25°C; el viento del E aumentará hasta 25 km/h. Para el martes (22/09/2026) los datos disponibles registran máxima 24°C y mínima 20°C, sin descripción del estado del cielo ni velocidad de viento en la fuente consultada.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C

26°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: muy nuboso con lluvia escasa

muy nuboso con lluvia escasa Viento: E, 20 km/h

E, 20 km/h Probabilidad de precipitación: 100%

100% Humedad: entre 80% y 100%

entre 80% y 100% Índice UV: 6

Recomendaciones para Ceuta

Llevar paraguas o prenda impermeable ante la precipitación prevista. En zonas costeras la brisa del este puede aumentar la sensación de frescor, por lo que una capa ligera será útil al amanecer y al atardecer.

Con un índice UV de 6, proteja la piel si aparecen claros temporales; la elevada humedad puede hacer que las superficies estén resbaladizas, especialmente en aceras y tramos del paseo marítimo.

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