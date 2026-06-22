Lunes 22 de junio de 2026. España afronta una jornada marcada, en términos generales, por cielos con nubes variables en algunas zonas y predominio del “poco nuboso”, con probabilidad de lluvia muy baja salvo en el noroeste, donde la nubosidad es más relevante.

Según datos procedentes de los XML municipales públicos de AEMET, las temperaturas máximas se mueven desde valores moderados en Galicia hasta cifras muy elevadas en la mitad oriental y el interior peninsular. En el conjunto del país, los vientos oscilan entre intensidades suaves y moderadas, con dirección principalmente del sector sur y este.

Norte peninsular

En el norte, la tendencia es de poco nuboso. En Bilbao se esperan 43°C de máxima y 23°C de mínima, con viento del norte (C 0 km/h según el dato municipal) y 0% de probabilidad de lluvia.

La nota distintiva llega en el noroeste con mayor nubosidad en Coruña, A (otras): jornada muy nubosa, con 24°C de máxima y 18°C de mínima. El viento será del NO 15 km/h, con 25% de probabilidad de lluvia, dentro de una situación que AEMET refleja como más inestable que en el resto del país.

Centro peninsular

El centro peninsular mantiene un patrón estable. En Madrid (centro peninsular) la previsión apunta a nubes altas, con máximas de 40°C y mínimas de 24°C. El viento sopla del SE a 15 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%, con un día que invita a la actividad al aire libre.

En Zaragoza las condiciones también se presentan favorables: poco nuboso y 43°C de máxima frente a 23°C de mínima. El viento es del SE 10 km/h y 0% de probabilidad de lluvia, con calor notable en el interior.

Sur peninsular

En el sur, el calor vuelve a ser protagonista. Sevilla registrará 37°C de máxima y 23°C de mínima, con nubes altas y viento del SO 15 km/h. La probabilidad de lluvia figura como 0%, según el balance de AEMET para el municipio.

En Ceuta (sur peninsular) se esperan poco nuboso y temperaturas más templadas: 26°C como máxima y 21°C como mínima. El viento será del NE 10 km/h y, de nuevo, 0% de probabilidad de lluvia.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo predomina el cielo poco nuboso. En Barcelona, la previsión marca poco nuboso, con 34°C de máxima y 24°C de mínima. El viento será del SO 20 km/h, y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.

Para València (otras), también se mantiene el patrón: poco nuboso con 33°C de máxima y 21°C de mínima. El viento sopla del E 10 km/h y no se esperan precipitaciones, con 0% de probabilidad según AEMET.

Islas Baleares

En las islas, el tiempo se presenta estable y sin señales de lluvia. En Palma (islas Baleares) se anuncian condiciones despejadas, con 37°C de máxima y 22°C de mínima. El viento procede del SO 15 km/h y la probabilidad de lluvia es 0%.

Con estas temperaturas y cielos despejados, la jornada se configura como propicia para disfrutar del exterior, siempre con precaución por el calor propio de finales de junio.

Islas Canarias

En Canarias, la nubosidad aparece como factor más visible, aunque no se traducirá en lluvia en el escenario general de hoy. En Las Palmas de Gran Canaria (otras), se prevé nuboso, con 25°C de máxima y 21°C de mínima. El viento figura del N 25 km/h y la probabilidad de lluvia es 0%.

De acuerdo con el registro municipal disponible, el ambiente permanecerá más fresco que en buena parte de la Península, con circulación de aire moderada y ausencia de precipitaciones.

Recomendaciones

Protección frente al calor : en interior y zonas con máximas elevadas (como Zaragoza y Bilbao en los datos aportados) conviene ajustar horarios de actividad.

: en interior y zonas con máximas elevadas (como y en los datos aportados) conviene ajustar horarios de actividad. Atención a la nubosidad en el noroeste : en Coruña, A hay 25% de probabilidad de lluvia; puede ser útil llevar un paraguas.

: en hay de probabilidad de lluvia; puede ser útil llevar un paraguas. Hidratación y ventilación: con mínimas altas (por ejemplo, Madrid con 24°C) el descanso puede resultar menos “fresco” de lo habitual.

En conjunto, la información de AEMET para el lunes 22 de junio de 2026 apunta a un día mayoritariamente seco, con cielos poco nubosos o con nubes altas en muchas áreas y una excepción relativa en Galicia, donde aumenta la nubosidad y la probabilidad de lluvia.