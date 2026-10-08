Farmacias de guardia en Ceuta para el viernes, 9 de octubre de 2026: PARTIDA (Centro), CRUZ BLASCO (Campo Exterior) y PUYA C.B. (Turno de Noche).
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Según el calendario publicado por la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta, estas son las farmacias que prestan servicio hoy y su distribución por zonas.
Zona Centro
- PARTIDA (Centro) – PASEO REVELLÍN Nº 7 – Teléfono: 956 51 28 11
Campo Exterior
- CRUZ BLASCO (Campo Exterior) – c/ Teniente Coronel Gautier, nº 46 (San José) – Teléfono: 956 50 04 38
Turno noche
- PUYA C.B. (Turno de Noche) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Teléfono: 956 50 04 20
Si acude por la noche, lleve la receta médica preparada y, cuando sea posible, el DNI o la documentación necesaria. De este modo se agiliza la atención en el mostrador y se reducen las esperas.
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Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.
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