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El Gobierno de Ceuta trabaja a pleno rendimiento en la organización de la visita oficial de Sus Majestades los Reyes de España, que tendrá lugar el próximo 13 de octubre.

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Las autoridades están llevando a cabo labores en diversos puntos de la ciudad para asegurar que todo esté preparado para esta importante ocasión.

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Se espera que la presencia de la Casa Real genere un gran interés en la población y fortalezca los lazos entre Ceuta y la monarquía española.