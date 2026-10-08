Delegación del Gobierno aclara que el levantamiento del asfalto responde a trabajos rutinarios de mantenimiento en la canalización subterránea y descarta cualquier relación con la seguridad de la frontera.

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Ceuta. – El entorno del paso fronterizo del Tarajal ha amanecido en las últimas horas con parte de la calzada levantada y obras en el pavimento entre los accesos peatonal y rodado. La imagen de las zanjas en uno de los puntos con mayor tránsito de la ciudad ha generado atención entre los usuarios habituales, si bien la Delegación del Gobierno ha precisado que se trata de actuaciones de mantenimiento y mejora del sistema de drenaje.

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Los trabajos consisten en la apertura de canalizaciones en el subsuelo para facilitar la correcta evacuación de las aguas pluviales y subterráneas. Con la llegada de las primeras lluvias del otoño, la intervención busca evitar acumulaciones de agua en la superficie, prevenir la erosión de las capas inferiores del pavimento y garantizar la durabilidad de la infraestructura vial.

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Tránsito habitual y sin afectación a la operatividad

Desde la representación gubernamental han desvinculado expresamente estas tareas de cualquier medida de seguridad fronteriza o de la situación de crisis que atraviesa la ciudad. La obra responde únicamente a labores de conservación preventiva del firme para asegurar la seguridad vial.

A pesar de la presencia de señalización de obras y acopio de materiales en los márgenes del vial, el dispositivo habilitado permite mantener la fluidez tanto en los accesos peatonales como en el tránsito de vehículos, garantizando que el funcionamiento cotidiano del paso del Tarajal no se vea afectado.