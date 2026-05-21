La jueza del caso cita al exjefe de prensa de la Moncloa tras recibir el informe del gabinete del presidente, quien calificó la protesta de Nochevieja como una «manifestación brutal de odio».

MADRID.– El procedimiento judicial por los incidentes ocurridos frente a la sede socialista de la calle Ferraz durante la Nochevieja de 2023 avanza en los juzgados de la capital. La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid toma declaración este jueves, en calidad de testigo, al que fuera secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés. El objetivo de la comparecencia es aclarar las circunstancias de la elaboración del dossier informativo con el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo constancia de los hechos.

En esta causa se investiga a un total de seis personas por un presunto delito de amenazas al jefe del Ejecutivo. Los hechos se remontan a la última noche de 2023, cuando un grupo de manifestantes concentrados contra la Ley de Amnistía colgó y apaleó con saña una figura de grandes dimensiones que, según las acusaciones, representaba al presidente del Gobierno.

Una causa archivada que reabrió la Audiencia de Madrid

El recorrido judicial de este expediente ha estado marcado por los giros de criterio. En febrero de 2024, apenas dos meses después de la protesta, la propia magistrada instructora decretó el archivo provisional de las diligencias. En aquel auto, la jueza descartó la existencia de relevancia penal al considerar que «lo más violento fue golpear a una piñata» y argumentó que el objeto destruido «en ningún caso» guardaba un parecido físico real con el líder del PSOE.

Sin embargo, el escenario cambió de forma drástica en julio de 2025. La Audiencia Provincial de Madrid estimó los recursos interpuestos y ordenó de forma imperativa la reapertura del caso, dictaminando que los hechos acontecidos en la vía pública presentaban indicios suficientes para ser investigados como un posible delito de amenazas graves contra el presidente del Gobierno.

El testimonio por escrito del presidente del Gobierno

Tras la reapertura del caso, la magistrada instructora solicitó una declaración por escrito al propio Pedro Sánchez para medir el alcance y el impacto personal de la protesta. En su contestación oficial, el presidente detalló los siguientes aspectos:

Vía de conocimiento: Explicó que no presenció el suceso en directo, sino que tuvo conocimiento formal de los hechos en la mañana del 1 de enero de 2024 a través del resumen de prensa diario que confecciona el gabinete de la Secretaría de Estado de Comunicación.

Explicó que no presenció el suceso en directo, sino que tuvo conocimiento formal de los hechos en la mañana del 1 de enero de 2024 a través del resumen de prensa diario que confecciona el gabinete de la Secretaría de Estado de Comunicación. Valoración de los hechos: En su escrito remitido al juzgado, Sánchez calificó la simulación de su apaleamiento como una «manifestación brutal de odio», asegurando que la acción no solo buscaba amenazar su integridad y la de su familia, sino también coaccionar al conjunto de los militantes socialistas.

Una vez recibido dicho resumen informativo por parte de la Moncloa, la jueza dictó una providencia el pasado 14 de mayo para citar a Francesc Vallés como el máximo responsable de la elaboración de esos contenidos en la fecha del suceso. En la misma resolución, la instructora fijó para el próximo 7 de julio la comparecencia de cinco de los seis investigados en la causa para que presten declaración en sede judicial.