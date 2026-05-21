Los organizadores de los juegos de azar en España han publicado de forma oficial los números premiados en las jornadas de lotería correspondientes a las últimas horas. Los participantes en las distintas modalidades ya pueden comprobar los dígitos que han resultado agraciados tanto en el sorteo de la Bonoloto, gestionado por Loterías y Apuestas del Estado, como en el Cupón Diario de la ONCE, ambos celebrados durante la tarde de ayer, miércoles 20 de mayo de 2026.

Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto

El tradicional sorteo de la Bonoloto, que concita diariamente el interés de numerosos apostantes en todo el país, definió anoche una nueva combinación de cifras afortunadas. Según los datos oficiales proporcionados tras el evento, los números que han integrado la combinación ganadora en la extracción de este miércoles 20 de mayo son el 7, el 8, el 14, el 28, el 31 y el 43.

La jornada de azar se completó con la obtención de los dos dígitos adicionales que determinan el acceso a categorías específicas de premios secundarios. De este modo, en la extracción destinada al número complementario, la bola seleccionada por el bombo portaba el número 20. Por su parte, el sorteo concluyó con la designación del reintegro, que en esta ocasión recayó de manera exacta en el número 7.

Premios del Cupón Diario de la ONCE y la Paga

De forma paralela, la Organización Nacional de Ciegos Españoles llevó a cabo la emisión del Cupón Diario del miércoles 20 de mayo de 2026, un sorteo arraigado en la sociedad española que distribuye cuantías fijas por boleto adquirido. El número agraciado con el primer premio en esta jornada ha sido el 41920. Los poseedores de los boletos que coincidan con estas cinco cifras recibirán una recompensa económica de 35.000 euros por billete.

La entidad social completó el reparto de la fortuna mediante la asignación de su premio especial más significativo. La serie 042, correspondiente al citado número 41920, ha sido la combinación agraciada con la estructura de abono periódico conocida como ‘La Paga’. Los ciudadanos que dispongan de esta serie específica percibirán un montante de 36.000 euros al año durante un periodo continuado de 25 años.