El Ceuta ha llegado al descanso navideño como una de las sorpresas más agradables de LaLiga Hypermotion, peleando por los ‘playoffs’ de ascenso a solo un punto del sexto clasificado y ocho por encima del descenso. El secreto de este rendimiento reside en la combinación de continuidad y refuerzos acertados en su plantilla.

El club caballa ha logrado mantener a lo mejor del año pasado y del ascenso desde la Primera Federación, sumando fichajes que en su mayoría han respondido a las expectativas. Entre los destacados sobresale José Joaquín Matos. El lateral utrerano, procedente del Cádiz, ha brillado tanto en defensa como en ataque, contribuyendo con cuatro goles, su mejor registro como profesional, y convirtiéndose en el segundo máximo anotador del equipo.

El goleador principal sigue siendo el delantero titular Marcos Fernández, cedido por el Espanyol, quien ha disputado todos los partidos desde su debut en Santander, marcando cinco tantos. Otro nombre que ha sorprendido es Anuar Tuhami. Tras una carrera como mediocentro en el Valladolid, Romero lo ha adaptado como lateral derecho, posición en la que se ha vuelto indispensable.

En defensa, Diego González ha compartido la titularidad con Carlos Hernández en buena parte del campeonato, mientras que Konrad de la Fuente ha sabido imponerse pese a la competencia con Koné, siendo titular en siete ocasiones gracias a su desborde constante. Yann Bodiger ha sido un recurso fiable desde el banquillo, especialmente cuando Youness ha estado lesionado, demostrando su valía como refuerzo. Por su parte, Aboubakar Bassinga, limitado por las lesiones, ha mostrado potencial y cuenta con la confianza del técnico para futuras apariciones.

Sin embargo, no todos los fichajes han rendido. Manu Sánchez, esperado lateral derecho titular, apenas ha podido jugar por lesiones. En el centro del campo, Manu Vallejo y Salvi Sánchez han tenido protagonismo limitado, mientras que los delanteros Juanto Ortuño y Samu Obeng no han logrado consolidarse como titulares, aunque Obeng anotó un gol importante ante el Huesca.

Con el mercado invernal abierto, el Ceuta busca ajustes en la plantilla para reforzar un equipo que ha demostrado su capacidad de permanencia y que aspira a mirar más arriba en la clasificación durante la segunda mitad de la temporada.