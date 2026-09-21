El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, realizó su cuarta visita a Ceuta, acompañado del eurodiputado y líder de los populares en Europa, Manfred Weber. Durante su estancia, ambos políticos se dirigieron al barrio del Trampolín, un área que refleja la situación actual de la ciudad.

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Feijóo manifestó que «a Vivas no hay que pedirle cuentas, hay que darle las gracias», refiriéndose al presidente de Ceuta, Juan Vivas. Esta declaración se produce en un contexto de dificultades que enfrenta la ciudad, acentuadas por la crisis migratoria y otros factores económicos y sociales.

La visita tuvo como objetivo comprobar de primera mano «la desesperación» que afecta a la comunidad ceutí. Ambos líderes políticos discuten la situación local y la necesidad de medidas que aborden la complejidad del entorno actual.

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La relación entre el PP y la gestión de Vivas ha sido objeto de análisis, especialmente en el contexto de los desafíos que enfrenta Ceuta. Feijóo se comprometió a trabajar en políticas que beneficien a la ciudadanía en momentos de adversidad.

La colaboración entre el PP a nivel local y europeo es fundamental para abordar los problemas que aquejan a la ciudad, y esta visita es un paso hacia la búsqueda de soluciones efectivas.

La creciente preocupación por la situación en Ceuta resalta la importancia del diálogo y la cooperación entre líderes políticos para hacer frente a los retos que enfrenta la población.