El líder del PP acusa al Gobierno de lucrarse con la inflación, mientras el presidente reivindica su «escudo social» ante la emergencia internacional.

La sesión de control al Gobierno de este miércoles, 18 de marzo de 2026, ha derivado en un enfrentamiento personal y estratégico de gran calado. En un hemiciclo marcado por la urgencia de la guerra en Irán, el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han intercambiado duras descalificaciones que evidencian la distancia insalvable entre ambos bloques.

El ataque de Feijóo: «Superpoderes fallidos» y castigo electoral

Alberto Núñez Feijóo ha subido a la tribuna con un tono inusualmente agresivo, centrado en el desgaste electoral del PSOE y la tardanza en reaccionar a la crisis energética. Sus dardos principales han sido:

El veredicto de las urnas: Feijóo ha tildado a Sánchez de «perdedor» , recordándole que ha salido derrotado en 10 de las últimas 12 citas electorales. «No es una mala racha, es un veredicto», ha sentenciado, ironizando sobre el perfil de «superhéroe de la democracia» que le atribuye su gabinete.

Feijóo ha tildado a Sánchez de , recordándole que ha salido derrotado en 10 de las últimas 12 citas electorales. «No es una mala racha, es un veredicto», ha sentenciado, ironizando sobre el perfil de «superhéroe de la democracia» que le atribuye su gabinete. Crítica económica: El líder popular ha reprochado que el Gobierno haya tardado 20 días en articular ayudas contra la crisis de Irán, acusándole de «aprovecharse de la guerra» para aumentar la recaudación fiscal mientras las familias sufren la subida de precios.

El líder popular ha reprochado que el Gobierno haya tardado 20 días en articular ayudas contra la crisis de Irán, acusándole de «aprovecharse de la guerra» para aumentar la recaudación fiscal mientras las familias sufren la subida de precios. Recado a los socios: También ha tenido palabras para Sumar, Podemos e IU, mofándose de su desaparición parlamentaria en Castilla y León: «Se han quedado sin escaños por tragar con todo para mantener a Sánchez».

La defensa de Sánchez: Resiliencia ante la «gravísima» crisis

Por su parte, el presidente del Gobierno ha evitado el cuerpo a cuerpo sobre los resultados electorales para centrarse en la gestión de la emergencia internacional. Sánchez ha sacado pecho de la «capacidad de respuesta» de su Ejecutivo, calificando la situación en Irán de «gravísima» y anunciando que el paquete de medidas de choque se aprobará este mismo viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.

«Este Gobierno protege a la gente mientras otros solo saben usar la crispación como cortina de humo», ha sugerido el presidente, defendiendo que su gestión ha demostrado eficacia ante pandemias, volcanes y ahora guerras internacionales.

Un viernes clave para el «Escudo Social»

Tras el debate de hoy, todas las miradas se posan en el viernes 20 de marzo. El Ejecutivo deberá concretar si las ayudas directas y las rebajas fiscales logran mitigar el impacto de los hidrocarburos, en un momento en que la presión de la calle y la ofensiva del PP amenazan con desgastar aún más la estabilidad de la coalición.