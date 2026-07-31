El líder del Partido Popular considera que la situación “trasciende el ámbito migratorio” y reclama declarar la ciudad de interés para la Seguridad Nacional, reforzar la frontera y activar el despliegue de Frontex

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto desplazarse este sábado a Ceuta en un momento marcado por la grave crisis migratoria que atraviesa la ciudad. Aunque por el momento no se ha hecho pública una agenda oficial de la visita, su presencia coincidirá con el intenso debate político generado por el aumento de las entradas irregulares y las medidas adoptadas por el Gobierno.

La visita se produce después de que Feijóo difundiera un documento en el que reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez la adopción de actuaciones urgentes para hacer frente a la situación. El líder popular sostiene que lo que ocurre en Ceuta va más allá de un fenómeno migratorio y constituye una cuestión de soberanía nacional que exige una respuesta extraordinaria del Estado.

Declarar Ceuta de interés para la Seguridad Nacional

Entre las principales propuestas del Partido Popular figura la declaración de Ceuta como situación de interés para la Seguridad Nacional, con el objetivo de activar todos los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para garantizar el control de la frontera y preservar la seguridad ciudadana.

Asimismo, Feijóo solicita un refuerzo inmediato de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, dotándolas de más efectivos y recursos materiales para responder a la presión migratoria.

Reforzar el control de la frontera

El presidente del PP también plantea recuperar el control fronterizo mediante mecanismos extraordinarios y reclama que el Gobierno solicite el despliegue de Frontex y de sus unidades de intervención rápida.

A su juicio, la frontera de Ceuta constituye una frontera exterior de la Unión Europea y requiere una respuesta coordinada con las instituciones comunitarias para afrontar una situación que considera excepcional.

Retornos, relaciones con Marruecos y reforma legal

Entre las medidas planteadas, Feijóo defiende igualmente agilizar el retorno de las personas que hayan accedido de forma irregular a territorio español, siempre dentro del marco legal vigente.

En el plano diplomático, reclama elevar al máximo nivel las relaciones con Marruecos para tratar de frenar las entradas irregulares y reforzar la cooperación bilateral en materia migratoria.

El líder popular también considera necesaria una reforma urgente de la legislación de extranjería y pide acelerar la tramitación de la iniciativa presentada por el Grupo Popular en el Congreso el pasado 16 de julio.

Además, exige al Gobierno que explique qué información manejaba antes del inicio de la actual crisis migratoria y reclama la depuración de responsabilidades políticas si existieron advertencias previas que no fueron atendidas.

Visita en un momento de máxima tensión

La visita de Alberto Núñez Feijóo, cuya agenda oficial aún no ha sido detallada, tendrá lugar en un contexto de máxima preocupación en Ceuta, donde la presión migratoria continúa condicionando la seguridad, el funcionamiento de los servicios públicos y la actividad económica, convirtiéndose en el principal foco del debate político nacional.