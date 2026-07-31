La tragedia deja al menos 57 fallecidos tras cruzar a nado. Italia suspende temporalmente el espacio Schengen con España y Pedro Sánchez califica el episodio de «ataque a la integridad territorial».

CEUTA / MADRID — El Ministerio del Interior ha confirmado este viernes que la cifra final de migrantes que han entrado de forma irregular en Ceuta asciende a 50.000 personas, una estimación sensiblemente inferior a la ofrecida por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, quien situaba el balance en unas 60.000.

Según el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, la inmensa mayoría del contingente —48.300 personas— ya ha retornado de forma voluntaria a Marruecos, reduciendo a menos de 2.000 la cifra de migrantes que permanecen en el enclave español.

Tragedia en el mar y respuesta militar

El impacto humano de la crisis se agrava a medida que avanzan los rescates. El balance oficial de fallecidos se ha elevado a 57 personas, todas ellas ahogadas al intentar superar a nado los espigones fronterizos.

Ante la gravedad de la situación en la zona:

Despliegue de defensa: La ministra Margarita Robles ha confirmado la presencia de 3.000 efectivos del Ejército desplazados para prestar apoyo logístico y ayuda humanitaria a la población ceutí.

La ministra Margarita Robles ha confirmado la presencia de desplazados para prestar apoyo logístico y ayuda humanitaria a la población ceutí. Barrera de contención: El Ejecutivo central ha anunciado la instalación de un sistema de boyas en el espigón fronterizo para dificultar los pasos a nado y frenar nuevas entradas masivas.

Reacciones políticas y tensión internacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado de urgencia a Ceuta, desde donde ha calificado lo sucedido como una “violación de la integridad territorial de España”. Pese a la dureza de sus palabras, Sánchez ha querido destacar y agradecer la cooperación de las autoridades marroquíes para acelerar el proceso de repatriación de las miles de personas que cruzaron la frontera.

El suceso ha provocado inmediatas réplicas e implicaciones en el exterior:

Suspensión de Schengen por parte de Italia: El Gobierno italiano ha anunciado de forma unilateral la suspensión de los acuerdos de libre circulación de Schengen con España. Aunque no existe frontera terrestre directa, la decisión afectará a todos los pasajeros y conexiones operadas por vía aérea o marítima entre ambos países.

El Gobierno italiano ha anunciado de forma unilateral la suspensión de los acuerdos de libre circulación de Schengen con España. Aunque no existe frontera terrestre directa, la decisión afectará a todos los pasajeros y conexiones operadas por vía aérea o marítima entre ambos países. Presión en Melilla: La tensión fronteriza se ha extendido al enclave vecino de Melilla, donde este mismo viernes se ha registrado la entrada de 130 personas desde territorio marroquí.

La tensión fronteriza se ha extendido al enclave vecino de Melilla, donde este mismo viernes se ha registrado la entrada de 130 personas desde territorio marroquí. Repercusión en EE. UU.: La crisis ha irrumpido de lleno en la política estadounidense. Donald Trump ha asegurado en sus últimas intervenciones que Estados Unidos «acabará como Ceuta» si los demócratas ganan las próximas elecciones.

Por el momento, los equipos de emergencia y las fuerzas de seguridad continúan desplegados a pie de playa coordinando las operaciones de retorno y la atención sanitaria a los afectados.