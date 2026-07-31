La crisis migratoria en Ceuta ha generado numerosas reacciones en redes sociales. Una de las últimas en pronunciarse ha sido María Pombo, quien ha mostrado su preocupación por la capacidad de la ciudad para atender la llegada masiva de personas y ha reclamado una respuesta que combine solidaridad, control fronterizo y planificación.

La creadora de contenido compartió varias imágenes sobre la situación registrada en Ceuta y planteó cómo pueden sentirse los residentes ante una crisis que ha alterado la vida cotidiana de la ciudad.

“¿Os imagináis vivir en Ceuta y ver vuestra ciudad así? ¿Os imagináis tener miedo porque vuestros hijos, padres y abuelos tengan que salir a la calle a trabajar?”, escribió en una publicación difundida a través de sus redes sociales.

Pombo centró su reflexión en la presión que soportan los servicios públicos y en la necesidad de conocer quién entra en territorio español y en qué condiciones.

“Si ya tenemos servicios saturados y no somos capaces de atender como deberíamos a nuestra propia gente, ¿cómo pretendemos recibir a miles de personas más sin tener los medios para hacerlo?”, señaló.

La influencer concluyó defendiendo que la ayuda humanitaria debe ir acompañada de organización y recursos suficientes. “Ser solidarios no puede significar hacerlo sin orden, sin control y sin pensar en las consecuencias”, afirmó.

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Pablo Castellano también reclama humanidad y control

Su marido, Pablo Castellano, también se sumó al debate mediante una publicación en redes sociales. En su mensaje sostuvo que la protección de las fronteras y la defensa de la vida de las personas no son objetivos incompatibles.

“Lo que está pasando en Ceuta es muy serio. Hace falta humanidad, pero también orden”, manifestó Castellano, quien pidió a las autoridades responsables que adopten las decisiones necesarias para afrontar la situación.

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Otros creadores de contenido reaccionan a la crisis

La situación en Ceuta también ha provocado mensajes de apoyo y reflexión de otros rostros conocidos, entre ellos Rocío Osorno y Tomás Páramo.

Osorno trasladó su apoyo a la población ceutí, mientras Páramo recordó una experiencia vivida en París para advertir de las consecuencias de una acogida sin medios suficientes.

El creador de contenido defendió que el Estado debe ser solidario, pero también proteger sus fronteras, ordenar la inmigración y garantizar una atención digna para quienes llegan.

Las reacciones muestran cómo la crisis de Ceuta ha trascendido el debate político y ha llegado al ámbito de las redes sociales, donde figuras públicas están expresando opiniones diferentes sobre la seguridad, la capacidad de acogida y la respuesta de las administraciones.