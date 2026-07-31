La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha recomendado a los comercios, establecimientos y negocios situados a pie de calle que permanezcan cerrados hasta que las autoridades confirmen que existen condiciones suficientes para retomar la actividad con seguridad.

La organización empresarial ha comunicado que la Ciudad Autónoma de Ceuta, a petición de la Policía Local, ha solicitado que los negocios eviten abrir sus puertas ante la situación excepcional que atraviesa la ciudad.

La CECE ha pedido a empresarios, autónomos y trabajadores que sigan estrictamente las indicaciones de las autoridades y esperen a una comunicación oficial antes de recuperar la actividad comercial habitual.

La Confederación reconoce que el cierre temporal tendrá importantes consecuencias económicas para los establecimientos, sus propietarios y empleados. Sin embargo, considera que en estos momentos debe prevalecer la protección de las personas y la seguridad de clientes, trabajadores y responsables de los negocios.

La entidad mantendrá informados a sus asociados sobre cualquier novedad y trasladará de forma inmediata las instrucciones recibidas de las autoridades competentes.

También ha solicitado a la población prudencia, responsabilidad y colaboración, además de evitar desplazamientos innecesarios y consultar únicamente información procedente de canales oficiales.

“La prioridad en estos momentos debe ser garantizar la seguridad y recuperar cuanto antes la normalidad en nuestra ciudad”, concluye el comunicado de la organización empresarial.

La recomendación afecta especialmente a los establecimientos situados a pie de calle y se mantendrá hasta que las autoridades comuniquen que la actividad puede reanudarse con normalidad.