El presidente del Gobierno exige respetar los tratados de la UE frente a las propuestas de suspender Schengen y defiende que «no es tiempo de dividir» tras la crisis de Ceuta.

MADRID (EFE) — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido este viernes a la decisión de Italia de suspender los acuerdos del espacio Schengen con España recordando que los flujos de inmigración irregular hacia el país transalpino duplican ampliamente a los registrados en territorio español.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Sánchez ha respondido con rotundidad al planteamiento italiano, que ha vinculado la crisis fronteriza de Ceuta con la política migratoria del Ejecutivo español: «La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no».

Las cifras de Frontex (2021-2026)

Para sostener su postura, el jefe del Ejecutivo ha recurrido a los balances oficiales de la agencia europea Frontex acumulados entre los años 2021 y 2026, los cuales reflejan el impacto comparativo del fenómeno en las principales rutas del Mediterráneo y el continente europeo:

Italia: 478.600 entradas irregulares.

478.600 entradas irregulares. Balcanes occidentales: 340.600 entradas.

340.600 entradas. Grecia: 259.800 entradas.

259.800 entradas. España: 234.760 entradas.

234.760 entradas. Frontera oriental europea: 48.000 entradas.

Con estos datos en la mano, el presidente ha apelado a la unidad comunitaria para afrontar el desafío migratorio, remarcando que «no es tiempo de dividir», sino de «seguir construyendo una Unión Europea fuerte y unida».

Respaldo y matizaciones de la Comisión Europea

La postura de Sánchez coincide con el posicionamiento fijado este mismo viernes por la Comisión Europea. El órgano ejecutivo de la UE ha llamado a la prudencia señalando que no se debe especular con las causas que han motivado la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Asimismo, Bruselas ha recordado un matiz jurídico clave en el debate comunitario: ni Ceuta ni Melilla están sujetas a la normativa del espacio Schengen, una precisión emitida después de que otros países europeos como Finlandia o Dinamarca se sumaran al debate y sopesaran limitar su colaboración con España en materia de libre circulación tras lo acontecido en la frontera sur.