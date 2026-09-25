Un relevo histórico tras casi 14 años de Deschamps

La selección francesa inicia una nueva etapa con Zinedine Zidane como director técnico. Tras permanecer en la recámara desde su salida del Real Madrid en mayo de 2021, el marsellés asume finalmente las riendas del combinado galo para sustituir a Didier Deschamps, quien dejó el cargo tras caer en las semifinales del último Mundial frente a la España de Luis de la Fuente.

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El principal objetivo del nuevo seleccionador será romper la hegemonía del equipo español, verdugo recurrente de Les Bleus tanto en la Eurocopa 2024 como en la cita mundialista de Estados Unidos, y devolver a Francia al cetro internacional que conquistó en Rusia 2018.

Novedades en la lista y los retos del nuevo esquema

En su primera convocatoria para disputar la fase de grupos de la UEFA Nations League, Zidane ha dejado claras sus intenciones tácticas con movimientos destacados en la medular:

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Regreso de Eduardo Camavinga: El técnico confía en el centrocampista para aportar el dinamismo y la conexión entre líneas que la selección acusaba desde la salida de perfiles como Paul Pogba o Antoine Griezmann.

El técnico confía en el centrocampista para aportar el dinamismo y la conexión entre líneas que la selección acusaba desde la salida de perfiles como Paul Pogba o Antoine Griezmann. Descarte de Aurélien Tchouaméni: Es la principal ausencia en el primer corte del preparador galo.

Es la principal ausencia en el primer corte del preparador galo. Prueba de fuego en el centro del campo: Zidane busca equilibrar la plantilla tras las deficiencias mostradas en el torneo mundialista, donde el esquema de cuatro atacantes puros utilizado por Deschamps no funcionó ante rivales de máxima entidad.

Hoja de ruta del debut

Evento Detalle del encuentro Primer partido Turquía vs. Francia (UEFA Nations League) Calendario del parón Cuatro partidos internacionales de prueba Objetivo principal Reconstrucción del bloque y fin de la racha negativa ante España

El debut de Zidane arrancará este mismo viernes en tierras turcas, iniciando una ventana internacional de cuatro compromisos donde el exentrenador merengue comenzará a definir la identidad de su nuevo proyecto.