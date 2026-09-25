Londres acoge el enfrentamiento entre el equipo de Europa y el conjunto del Resto del Mundo, con la presencia de los españoles Carlos Alcaraz y Rafa Jódar dentro de la expedición europea.

Londres se convierte en el epicentro del tenis internacional del 25 al 27 de septiembre con la celebración de la Laver Cup 2026. La competición, que enfrenta durante tres jornadas al combinado del equipo Europa contra la formación del Resto del Mundo, busca definir qué escuadra se impone en esta edición del certamen. La delegación europea acude al torneo con la intención de lograr la revancha deportiva tras el triunfo logrado por el equipo del Resto del Mundo en la última edición celebrada.

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La presente convocatoria destaca por ser la primera ocasión en la historia de la competición en la que dos tenistas españoles forman parte del mismo equipo representativo. Junto a Carlos Alcaraz, habitual en las citas de esta índole, se suma la presencia del joven madrileño Rafa Jódar. La inclusión de Jódar responde a los resultados obtenidos a lo largo del presente curso, rendimiento que le ha situado como el segundo tenista de nacionalidad española con mejor posición en la clasificación oficial de la ATP.

Composición de las delegaciones de Europa y Resto del Mundo

El conjunto de Europa está integrado por Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Jakub Mensik y Casper Ruud, contando además con la presencia del tenista Arthur Ferry en calidad de jugador suplente.

Por su parte, el equipo representativo del Resto del Mundo lo conforman los tenistas Álex de Miñaur, Taylor Fritz, Learner Tien, Brandon Nakashima, Aleksandr Búblik y Francisco Cerúndolo, figurando el jugador Ignacio Buse en la posición de suplente para la cita londinense.

Programación, fechas y partidos de la Laver Cup 2026

El calendario del torneo se distribuye a lo largo de tres jornadas de competición. Los enfrentamientos directos de las jornadas posteriores se irán confirmando progresivamente: la configuración de los partidos del sábado se anunciará una hora después de finalizar los encuentros nocturnos del viernes, mientras que la cartelera del domingo quedará fijada una hora después del término de la jornada del sábado.

Day 1 Lineups of Laver Cup London 2026 are in.



Day 1 Lineups are submitted by the Captains in a blind draw. As hosts, Team Europe can choose whether to select their lineup first on Saturday or Sunday. They have chosen to select first on Saturday and second on Sunday.#LaverCup… pic.twitter.com/8EuYy7867W — Laver Cup (@LaverCup) September 24, 2026

Viernes 25 de septiembre (Jornada 1)

14:00 horas: Casper Ruud frente a Francisco Cerúndolo. A continuación, enfrentamiento individual entre Jakub Mensik y Brandon Nakashima.

Casper Ruud frente a Francisco Cerúndolo. A continuación, enfrentamiento individual entre Jakub Mensik y Brandon Nakashima. 20:00 horas: Rafa Jódar contra Aleksandr Búblik. Acto seguido, partido de dobles que enfrentará a la pareja formada por Carlos Alcaraz y Jakub Mensik frente a la dupla integrada por Aleksandr Búblik y Taylor Fritz.

Sábado 26 de septiembre (Jornada 2)

14:00 horas: Partido 5 (individual) y, a su conclusión, partido 6 (individual). RTVE.es

Partido 5 (individual) y, a su conclusión, partido 6 (individual). RTVE.es 20:00 horas: Partido 7 (individual) y, a su conclusión, partido 8 (modalidad de dobles). RTVE.es

Domingo 27 de septiembre (Jornada 3)

13:00 horas: Partido 9 (modalidad de dobles). En caso de ser necesario para dictaminar el equipo ganador, la jornada continuará de manera sucesiva con la disputa del partido 10 (individual), el partido 11 (individual) y el partido 12 (individual).

Cobertura televisiva: cómo ver el torneo en directo

Los aficionados que deseen seguir el desarrollo de las sesiones de la Laver Cup 2026, que se celebra en Londres entre el 25 y el 27 de septiembre, podrán seguir las retransmisiones televisivas en directo dentro del territorio español a través de las emisiones oficiales de RTVE y de la cadena Eurosport.