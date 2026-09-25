Un giro inesperado en la agenda internacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participó en un encuentro con estudiantes en el Instituto de Políticas Públicas del Harvard Kennedy School (Boston) bajo el título «La tecnooligarquía amenaza la democracia». Pese a que la ponencia estaba orientada a analizar los riesgos geopolíticos y democráticos de la inteligencia artificial, el turno final de preguntas se convirtió en un debate sobre asuntos clave de la política nacional española e internacional.

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Frente a las cuestiones planteadas por la audiencia, Sánchez defendió la gestión de su Ejecutivo ante los episodios de corrupción admitidos en su formación, calificó de «ataques personales» y «líneas rojas cruzadas» por la oposición las acusaciones vertidas sobre su familia, y justificó el cambio de posición de España sobre el Sáhara Occidental en 2022 como una decisión soberana para zanjar una crisis diplomática de 15 años. Sobre Venezuela, recordó el proceso de regularización de migrantes impulsado en España y defendió la necesidad de elecciones libres en el país sudamericano.

Exigencias de regulación global ante la Inteligencia Artificial

Durante la parte central de su intervención, Sánchez cargó contra la concentración de poder en las grandes corporaciones tecnológicas y solicitó un freno temporal en la evolución de los algoritmos más avanzados:

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Supervisión y auditoría: Reclamó imponer controles externos estrictos, frenar las capacidades de automejora de la IA y exigir informes de incidentes a las multinacionales del sector.

Reclamó imponer controles externos estrictos, frenar las capacidades de automejora de la IA y exigir informes de incidentes a las multinacionales del sector. Rechazo a la autorregulación: Rechazó las tesis de desregulación defensivas y respondió con firmeza a directivos de la industria como Sam Altman, asegurando que el futuro no debe quedar en manos de «unos pocos multimillonarios».

Rechazó las tesis de desregulación defensivas y respondió con firmeza a directivos de la industria como Sam Altman, asegurando que el futuro no debe quedar en manos de «unos pocos multimillonarios». Marco democrático: Advirtió del riesgo de entrar en una «carrera nuclear tecnológica» desarrollada por entes privados sin transparencia ni rendición de cuentas.

Claves del acto en Harvard