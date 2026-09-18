La Selección Española mantiene el bloque de 22 futbolistas campeones del mundo para afrontar los cuatro primeros compromisos de la UEFA Nations League.

LAS ROZAS (MADRID) — Dos meses después de tocar el cielo con la consecución de la segunda estrella mundial en el firmamento de la Selección Española, el seleccionador nacional Luis de la Fuente ha hecho pública la lista de convocados para el inicio de la UEFA Nations League. El técnico riojano apuesta de forma firme por el bloque que se coronó en la gran cita internacional, manteniendo a 22 futbolistas de la expedición campeona e introduciendo únicamente cuatro novedades —una por línea— motivadas por dolencias físicas o decisiones tácticas.

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En un anuncio cuyo hilo conductor institucional ha estado dedicado como gesto de apoyo a Ceuta, De la Fuente ha perfilado una nómina que combina la solidez del bloque campeón con la incorporación de futbolistas con un brillante inicio de temporada. La concentración arrancará el próximo martes 22 a partir de las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Debutantes en portería y delantera

Las principales novedades absolutas llegan en la portería y la zona de ataque. En la demarcación de guardameta, la lesión de rodilla sufrida por Joan García ha abierto la puerta de la absoluta a Josep Martínez. El meta de la Inter de Milán se ha impuesto en la pugna por la tercera plaza a Leo Román tras sus destacadas actuaciones en el fútbol italiano.

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En la parcela ofensiva, la salida de un Borja Iglesias aquejado de problemas físicos se ha resuelto a favor de Roberto Fernández. El delantero del RCD Espanyol, máximo goleador nacional de LaLiga con seis dianas, gana la batalla por el puesto de ‘nueve’ a competidores como Sergio Camello, Gonzalo García o Carlos Espí, accediendo por primera vez a la convocatoria de la absoluta.

Retornos ilusionantes y ausencias destacadas

La lista certifica asimismo el regreso de dos jóvenes piezas de presente y futuro: Fermín López y Dean Huijsen. El centrocampista del FC Barcelona vuelve a la Selección tras superar su lesión y arrancar el curso con un alto nivel de rendimiento, ocupando el lugar de Gavi. Por su parte, el central madridista Huijsen regresa para reforzar la zaga tras la renuncia voluntaria de Marcos Llorente, un movimiento facilitado por la polivalencia de hombres como Marc Pubill y Eric García.

Cuatro exigentes duelos de Nations League en el horizonte

La expedición española se enfrenta a un intenso parón internacional de tres semanas en el que disputará cuatro encuentros oficiales de la UEFA Nations League:

Sábado 26 de septiembre: Inglaterra vs. España (Londres)

Inglaterra vs. España (Londres) Martes 29 de septiembre: España vs. Croacia (Sevilla)

España vs. Croacia (Sevilla) Sábado 3 de octubre: España vs. República Checa (Oviedo)

España vs. República Checa (Oviedo) Martes 6 de octubre: Croacia vs. España (Split)

Lista oficial de convocados de la Selección Española